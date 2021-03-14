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Метание блинов и бои мешками: как белорусы Масленицу провожают
14.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Метание блинов в печь, бой мешками и сжигание чучела. Белорусы в эти выходные с размахом подводят итог масленичной недели и провожают зиму. О креативных новинках и традиционных развлечениях расскажет корреспондент телеканал «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Зиму в этом году в Беларуси провожают с особым воодушевлением. С танцами, песнями и народными забавами. Без блинов, кажется, с ярмарки не уйдет никто.
Большой выбор – это не только про блины. Состязания на ловкость, силу и удачливость. Масленичных развлечений – настоящее ассорти. Можно даже нагадать себе что-нибудь эдакое.
Смена сезонов для славян – время сакральное. Солнечные символы, яркие огни и ритуалы. Для того чтобы весна побыстрее пришла. Тепла и солнца уже заждались.
«Целую неделю у нас блины, то драники, то мучные, то сырники», – рассказала посетитель масленичной ярмарки Елена Причепо.
«Нужно провожать зиму и встречать весну. Весна будзе, весна прыйдзе», – уверен посетитель масленичной ярмарки Дмитрий Причепо.
За городом масленицу отмечают по-особому. Гостей на праздники в эти выходные приглашают агроусадьбы, этнические музеи и исторические комплексы. Это «линия Сталина». Празднуют с особым колоритом.
Техника и костюмы военных времен, бои на мешках, тир, и, конечно, полевая кухня. «Блины» здесь не только пробуют, но и бросают в печь – конкурс на меткость.
«Мне понравилось блины здесь – вкусные, сладкие», – посетитель историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Кристина Савченко.
И еще один обязательный атрибут масленичной недели – соломенный образ зимы. Чтобы весна пришла поскорее, его обязательно нужно сжечь. Так что завершение масленичной недели обещает быть ярким.
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Еще один обязательный атрибут масленичной недели – соломенный образ зимы. Чтобы весна пришла поскорее, его обязательно нужно сжечь.
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