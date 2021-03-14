Метание блинов и бои мешками: как белорусы Масленицу провожают

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Метание блинов в печь, бой мешками и сжигание чучела. Белорусы в эти выходные с размахом подводят итог масленичной недели и провожают зиму. О креативных новинках и традиционных развлечениях расскажет корреспондент телеканал «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Зиму в этом году в Беларуси провожают с особым воодушевлением. С танцами, песнями и народными забавами. Без блинов, кажется, с ярмарки не уйдет никто.

«С ветчиной, сыром, сметанкой, грибами, джем... Можно какие-то дополнительные начинки добавить – мачаночка есть белорусская наша», – указала продавец Мария Иванова.

Большой выбор – это не только про блины. Состязания на ловкость, силу и удачливость. Масленичных развлечений – настоящее ассорти. Можно даже нагадать себе что-нибудь эдакое.

«Кручу, верчу, желание хочу. Ой, венчание. Батюшки святы. Конечно, сбудется», –уверена посетитель масленичной ярмарки Валентина Тихомирова.

Смена сезонов для славян – время сакральное. Солнечные символы, яркие огни и ритуалы. Для того чтобы весна побыстрее пришла. Тепла и солнца уже заждались.

«Целую неделю у нас блины, то драники, то мучные, то сырники», – рассказала посетитель масленичной ярмарки Елена Причепо.

«Нужно провожать зиму и встречать весну. Весна будзе, весна прыйдзе», – уверен посетитель масленичной ярмарки Дмитрий Причепо.

За городом масленицу отмечают по-особому. Гостей на праздники в эти выходные приглашают агроусадьбы, этнические музеи и исторические комплексы. Это «линия Сталина». Празднуют с особым колоритом.

«Пробовать можно все. У нас все на дровах, великолепный чай, баранки. Все как положено – настоящая Масленица. Праздник весны, праздник настроения, праздник души», – говорит старшина клуба «Солдаты Победы» Сергей Пушнов.

Техника и костюмы военных времен, бои на мешках, тир, и, конечно, полевая кухня. «Блины» здесь не только пробуют, но и бросают в печь – конкурс на меткость.

«Успели побывать в пулеметной точке, прошли экспозицию с выставкой техники и попробовали блины. Попробовали в печь их забросить», – рассказал посетитель историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Андрей Савченко.

«Мне понравилось блины здесь – вкусные, сладкие», – посетитель историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Кристина Савченко.

И еще один обязательный атрибут масленичной недели – соломенный образ зимы. Чтобы весна пришла поскорее, его обязательно нужно сжечь. Так что завершение масленичной недели обещает быть ярким.