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Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

14.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино

Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?

О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.

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Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так...
 
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