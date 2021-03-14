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Утраченные картины Эйзенштейна и Калика: как и почему теряли кино
14.03.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Главная потеря советского кино: что случилось с фильмом Эйзенштейна "Бежин луг". Сталин и появление Госфильмофонда. "Любить" Михаила Калика - почему запретили легендарный фильм?
О том, как хранят, разыскивают и находят киноленты рассказала Ольга Деревянкина, руководитель научного отдела Госфильмофонда.
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Пожары, войны и цензура уничтожили огромное количество фильмом в XX веке. Историки и киноведы сходятся на том, что 80% немого кино безвозвратно потеряно. Как же так...
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