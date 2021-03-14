Уже без денег Зайцева. Брестское «Динамо» с разгрома новичка элиты начинает 31-й ЧБ по футболу

Источник материала: Tut.by

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14 марта тремя матчами завершится первый тур 31-го чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге . В Гомель в гости к новичку «вышки» «Спутнику» приехало брестское «Динамо» и просто уничтожило соперника со счетом 4:0. Отметим, что матч проходил на стадионе, который не отвечает критерию Высшей лиги.

В первый день «Ислочь» в самой концовке встречи вырвала победу у мозырской «Славии» .

Во второй день «Энергетик-БГУ» без труда разобрался с новичком Высшей лиги из Сморгони , обыграв их со счетом 3:0. В Бресте «Рух», высосавший из брестского «Динамо» лучших игроков, упустил победу над вернувшимся в «вышку» «Гомелем».

В Солигорске «Шахтер» только в конце матча дожал «Минск» , единственный гол забил Дембо Дарбо.



Вратарь «Минска» тащил команду, но ближе к концу игры «горняки» все же забили свой гол. Фото: «Шахтер»

В главном матче тура в исполнении столичного «Динамо» и жодинского «Торпедо-БелАЗ» победу праздновал столичный клуб со счетом 3:0.

Накануне старта первенства футбольный эксперт Владислав Татур подготовил обстоятельное превью к «вышке» , в котором расписал главные события межсезонья и рассказал об интригах.

БАТЭ примет «Слуцк», игра пройдет в столице. Борисовчане решили поберечь газон «Борисов-Арены».





Ниже все результаты прошедших игр первого тура.

12 марта прошла одна игра:

«Ислочь» — «Славия» — 1:0 .

13 марта мы увидели четыре игры:

«Энергетик-БГУ» — ФК «Сморгонь» — 3:0;

«Рух» — ФК «Гомель» — 1:1;

«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:0;

«Шахтер» — ФК «Минск» — 1:0.

14 марта первый тур завершится еще тремя матчами.

«Спутник» — «Динамо-Брест» — 0:4

Гомель. 14 марта. Стадион СДЮШОР-8.

Судьи: С. Красников (Гродно), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).

«Спутник»: Руденок — Вукманич, Монастырский, Ижаковский, Михаленко — Дидин (Концедайлов, 57), Курлович (Лицкевич, 69), Ясинский (к), Федянин, Холодинский — Козел.

«Динамо-Брест»: Степанов — Щербо, Гайдучик, Аффи, Слабашевич — Олехнович (к), Иван (Сибилев, 83) — Седько, Орешкевич (Лынько, 74), Беленький (Журневич, 83) — Шестюк.

Голы: 0:1 — Седько (21-п). 0:2 — Беленький (70). 0:3 — Шестюк (76). 0:4 — Журневич (87).

Предупреждения: Гайдучик (18), Вукманич (21), Ясинский (25), Орешкевич (45), Дидин (47).

Удаление: Вукманич (65).

В новый сезон ранее шумевшее на деньги Александра Зайцева брестское «Динамо» вошло намного скромнее. Впрочем, соперник, с которым сегодня играла команда Сергея Ковальчука, тоже звезд с неба не хватает.

«Спутник» поначалу оказывал сопротивление брестчанам, но в районе 20-й минуты схлопотал пенальти, который уверенно реализовал Павел Седько.

Во втором тайме хозяева остались вдесятером и получили в свои ворота еще три гола.

Брест начинает очередной сезон с крупной победы.

«Неман» — ФК «Витебск» — 0:0

Матч начался.

БАТЭ — ФК «Слуцк», 19.00.

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