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Уже без денег Зайцева. Брестское «Динамо» с разгрома новичка элиты начинает 31-й ЧБ по футболу
Источник материала: Tut.by
14 марта тремя матчами завершится первый тур 31-го
В первый день
Во второй день
В Солигорске
В главном матче тура в исполнении
Накануне старта первенства футбольный эксперт
БАТЭ примет «Слуцк», игра пройдет в столице. Борисовчане решили поберечь газон «Борисов-Арены».
Ниже все результаты прошедших игр первого тура.
12 марта прошла одна игра:
13 марта мы увидели четыре игры:
«Энергетик-БГУ» — ФК «Сморгонь» — 3:0;
«Рух» — ФК «Гомель» — 1:1;
«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:0;
«Шахтер» — ФК «Минск» — 1:0.
14 марта первый тур завершится еще тремя матчами.
«Спутник» — «Динамо-Брест» — 0:4
Гомель. 14 марта. Стадион СДЮШОР-8.
Судьи: С. Красников (Гродно), Ю. Хомченко, К. Пакулин (оба — Витебск).
«Спутник»: Руденок — Вукманич, Монастырский, Ижаковский, Михаленко — Дидин (Концедайлов, 57), Курлович (Лицкевич, 69), Ясинский (к), Федянин, Холодинский — Козел.
«Динамо-Брест»: Степанов — Щербо, Гайдучик, Аффи, Слабашевич — Олехнович (к), Иван (Сибилев, 83) — Седько, Орешкевич (Лынько, 74), Беленький (Журневич, 83) — Шестюк.
Голы: 0:1 — Седько (21-п). 0:2 — Беленький (70). 0:3 — Шестюк (76). 0:4 — Журневич (87).
Предупреждения: Гайдучик (18), Вукманич (21), Ясинский (25), Орешкевич (45), Дидин (47).
Удаление: Вукманич (65).
В новый сезон ранее шумевшее на деньги Александра Зайцева брестское «Динамо» вошло намного скромнее. Впрочем, соперник, с которым сегодня играла команда Сергея Ковальчука, тоже звезд с неба не хватает.
«Спутник» поначалу оказывал сопротивление брестчанам, но в районе 20-й минуты схлопотал пенальти, который уверенно реализовал Павел Седько.
Во втором тайме хозяева остались вдесятером и получили в свои ворота еще три гола.
Брест начинает очередной сезон с крупной победы.
«Неман» — ФК «Витебск» — 0:0
Матч начался.
БАТЭ — ФК «Слуцк», 19.00.
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14 марта завершается первый тур чемпионата Беларуси по футболу.
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