Появилась петиция с требованием официально разрешить провести марш на День Воли

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы просят Мингорисполком удовлетворить заявку, поданную представителями оппозиции.

Появилась петиция с требованием официально разрешить проведение марша на День Воли.

«Для нас, граждан Беларуси, дата 25 марта 1918 является важным событием в истории. <...> Многие известные учёные и политики в большинстве своём сходятся во мнении, что без БНР не было бы и сегодняшней независимой Республики Беларусь. <...> Нам известно, что движение «Рух за свободу» и другие подали заявку на проведение марша и шествия [25 марта]. Мы требуем, чтобы эта заявка была удовлетворена — и гражданам не препятствовали провести мероприятие в честь важной для страны даты объявления независимости БНР», — говорится в петиции.

Через четыре дня она будет отправлена в Мингорисполком.