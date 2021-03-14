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Появилась петиция с требованием официально разрешить провести марш на День Воли
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусы просят Мингорисполком удовлетворить заявку, поданную представителями оппозиции.
Появилась
«Для нас, граждан Беларуси, дата 25 марта 1918 является важным событием в истории. <...> Многие известные учёные и политики в большинстве своём сходятся во мнении, что без БНР не было бы и сегодняшней независимой Республики Беларусь. <...> Нам известно, что движение «Рух за свободу» и другие подали заявку на проведение марша и шествия [25 марта]. Мы требуем, чтобы эта заявка была удовлетворена — и гражданам не препятствовали провести мероприятие в честь важной для страны даты объявления независимости БНР», — говорится в петиции.
Через четыре дня она будет отправлена в Мингорисполком.
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Белорусы просят Мингорисполком удовлетворить заявку, поданную представителями оппозиции.
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