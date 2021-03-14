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Купаловцы: Яшчэ прыйдзе вясна

14.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Купаловцы: Яшчэ прыйдзе вясна

  • 14.03.2021, 17:13
Купаловцы: Яшчэ прыйдзе вясна

Актеры записали видео на стихотворение Янки Купалы.

Купаловцы записали видео на стихотворение Янки Купалы «Яшчэ прыйдзе вясна».

Они призывают написать письмо политзаключенным. «Першае слова, як першы крок да вялікай размовы. А гэта ў нашыя часы жыццёва важна», — сказано в подписи к видео.

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Актеры записали видео на стихотворение Янки Купалы.
 
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