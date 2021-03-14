|
Купаловцы: Яшчэ прыйдзе вясна
Источник материала: Хартия'97
Купаловцы: Яшчэ прыйдзе вясна
Актеры записали видео на стихотворение Янки Купалы.
Купаловцы записали видео на стихотворение Янки Купалы «Яшчэ прыйдзе вясна».
Они призывают написать письмо политзаключенным. «Першае слова, як першы крок да вялікай размовы. А гэта ў нашыя часы жыццёва важна», — сказано в подписи к видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актеры записали видео на стихотворение Янки Купалы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)