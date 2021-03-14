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Племянница экс-президента США: Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах

14.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Племянница экс-президента США: Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах

  • 14.03.2021, 17:08
Племянница экс-президента США: Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах

Это, вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

Об этом заявила клинический психолог и племянница экс-президента Мэри Трамп в интервью изданию Insider, пишет unian.net.

По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, "вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года".

"Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше", - сказала Трамп.

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Это, вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года
 
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