Источник материала: Хартия'97

Племянница экс-президента США: Трамп расстроился баном в Twitter больше, чем поражением на выборах 14.03.2021, 17:08

Это, вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

Об этом заявила клинический психолог и племянница экс-президента Мэри Трамп в интервью изданию Insider, пишет unian.net .

По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, "вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года".

"Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше", - сказала Трамп.

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