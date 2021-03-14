ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперимент: Дешевое вино кажется вкуснее, если мы верим, что оно дорогое

14.03.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Эксперимент: Дешевое вино кажется вкуснее, если мы верим, что оно дорогое

  • 14.03.2021, 16:55
Эксперимент: Дешевое вино кажется вкуснее, если мы верим, что оно дорогое

Швейцарские психологи намеренно исказили цены на три сорта вина, которые дегустировали волонтеры.

Группа экспертов Базельского университета в Швейцарии решила проверить, как заявленная цена вина влияет на восприятие его вкуса, пишет «Вокруг света. Украина».

Для испытания были выбраны три итальянских красных вина, A, B и C, по цене 10, 32 и 65 швейцарских франков. В эксперименте участвовало 140 человек, ни один из которых не был винным экспертом. Результаты изложены в статье, опубликованной в Food Quality and Preference.


У каждого участника было шесть бокалов по 10 мл вина. Для всех участников в трех из этих бокалов было вино A, B и C без информации о ценах. В остальных трех бокалах тоже были вина A, B и C, но уже с этикеткой, на которой был указан либо правдивый, либо искаженный ценник. Участники были разделены примерно поровну на четыре группы, которым были предложены четыре набора правдивых и/или искаженных ценников.

Участники оценивали каждый бокал вина на «приятность» и «интенсивность вкуса» по шкале от одного до шести. Исследователи обнаружили, что оценки приятности вин A, B и C вообще не различались, когда они были представлены без информации о ценах. Другими словами, дегустаторы не ощущали никакой разницы в приятности, не зная о цене, что свидетельствует о том, что цена прямо влияет на наше восприятие качества.

В группах 2 и 4, когда бюджетное вино (Wine А) было представлено как более дорогое, чем оно было на самом деле (40 франков, а не 10), его воспринимаемая приятность возросла на 20%. А вот занижение цены на дорогое вино (Wine C) не снизило его рейтинг приятности.

По ощущаемой интенсивности вкуса более дорогие вина всегда оценивались в соответствии с реальной розничной ценой, вне зависимости от ложной информации. Другими словами, самое дорогое вино Wine C было оценено как наиболее яркое на вкус.

Таким образом, было наглядно показано, что ценники могут быть мощным маркетинговым инструментом при продаже более дешевого, «бюджетного» вина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарские психологи намеренно исказили цены на три сорта вина, которые дегустировали волонтеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из правящей в Украине партии могут исключить депутата, который попал под санкции США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by