|
Эксперимент: Дешевое вино кажется вкуснее, если мы верим, что оно дорогое
Источник материала: Хартия'97
Эксперимент: Дешевое вино кажется вкуснее, если мы верим, что оно дорогое
Швейцарские психологи намеренно исказили цены на три сорта вина, которые дегустировали волонтеры.
Группа экспертов Базельского университета в Швейцарии решила проверить, как заявленная цена вина влияет на восприятие его вкуса, пишет
Для испытания были выбраны три итальянских красных вина, A, B и C, по цене 10, 32 и 65 швейцарских франков. В эксперименте участвовало 140 человек, ни один из которых не был винным экспертом. Результаты изложены в статье, опубликованной в Food Quality and Preference.
У каждого участника было шесть бокалов по 10 мл вина. Для всех участников в трех из этих бокалов было вино A, B и C без информации о ценах. В остальных трех бокалах тоже были вина A, B и C, но уже с этикеткой, на которой был указан либо правдивый, либо искаженный ценник. Участники были разделены примерно поровну на четыре группы, которым были предложены четыре набора правдивых и/или искаженных ценников.
Участники оценивали каждый бокал вина на «приятность» и «интенсивность вкуса» по шкале от одного до шести. Исследователи обнаружили, что оценки приятности вин A, B и C вообще не различались, когда они были представлены без информации о ценах. Другими словами, дегустаторы не ощущали никакой разницы в приятности, не зная о цене, что свидетельствует о том, что цена прямо влияет на наше восприятие качества.
В группах 2 и 4, когда бюджетное вино (Wine А) было представлено как более дорогое, чем оно было на самом деле (40 франков, а не 10), его воспринимаемая приятность возросла на 20%. А вот занижение цены на дорогое вино (Wine C) не снизило его рейтинг приятности.
По ощущаемой интенсивности вкуса более дорогие вина всегда оценивались в соответствии с реальной розничной ценой, вне зависимости от ложной информации. Другими словами, самое дорогое вино Wine C было оценено как наиболее яркое на вкус.
Таким образом, было наглядно показано, что ценники могут быть мощным маркетинговым инструментом при продаже более дешевого, «бюджетного» вина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарские психологи намеренно исказили цены на три сорта вина, которые дегустировали волонтеры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)