Источник материала: Хартия'97

Из правящей в Украине партии могут исключить депутата, который попал под санкции США 14.03.2021, 16:44

Его часто связывают с олигархом Коломойским.

Украинского депутата Александра Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа". Об этом сообщила пресс-служба политсилы 14 марта, сообщает "Гордон" .

В партии проиинформировали, что вместо Дубинского новым главой киевской областной организации партии стал нардеп Андрей Мотовиловец, решение приняли на внеочередной конференции членов партии.

"Члены организации считают, что в созданный национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа".. Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", – говорится в сообщении.

Политик возглавил Киевскую областную ячейку партии в июне 2020 года. О том, что Дубинский вошел в нацсовет общин партии, стало известно 13 марта.

11 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Отметим, что Дубинский работал журналистом на телеканале 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который также попал под санкции США.

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