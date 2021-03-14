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Самодельный флот наркокартеля. В Испании конфискована подлодка для контрабанды наркотиков

14.03.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подводная лодка из фанеры и стекловолокна могла перевозить до 200 тонн наркотиков.


Фото: полиция Испании

В Испании полиция изъяла самодельную подлодку, которая предназначалась для перевозки до 200 тонн наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании.
По словам правоохранителей, 9-метровое судно было найдено на промышленном складе в южном городе Малага. Отмечается, что подлодка была построена из стекловолокна и фанеры и предназначалась для контрабанды наркотиков, но еще не была спущена на воду.

Подлодку удалось найти в рамках масштабной спецоперации, в которой приняли участие пять стран мира и Европол.
Целью спецоперации была крупная международная преступная организация, занимающаяся производством и распространением наркотиков. Всего полиция арестовала 52 человека, из которых 30 были взяты под стражу.

Агенты провели 47 обысков в 10 регионах Испании, это позволило ликвидировать подпольную лабораторию по производству кокаина в Барселоне, а также домашнюю плантацию марихуаны с 1200 растениями.

В результате было конфисковано более 400 кг кокаина, 600 кг гашиша и более 100 тыс. евро наличными.

Напомним, береговая охрана США взяла на абордаж удирающую подлодку с 7 тоннами кокаина. Инцидент, видео которого опубликовала береговая охрана, произошел в восточной части Тихого океана.
 
 
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Подводная лодка из фанеры и стекловолокна могла перевозить до 200 тонн наркотиков.
 
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