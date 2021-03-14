Мониторинг цен: в Беларуси контролируют стоимость товаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стоимость социально-значимых товаров держат на контроле. Контролеры проверяют магазины. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко выяснила, какие продукты дорожать не должны, а где рост цен оправдан.

Где можно купить продукты дешевле, а куда лучше не заходить. Это Ольга знает хорошо. Она – сотрудник Федерации профсоюзов. Организация взялась за мониторинг цен. Проверяют торговые точки по всей стране.

«Сведения вносятся в специально разработанную программу для дальнейшей обработки и анализа. Мы стараемся брать усредненную стоимость. Не самую высокую, но и не самую низкую. Для того, чтобы объективно оценить ситуацию на рынке», – поясняет председатель районного объединения организации профсоюзов Ольга Германович.

На контроле – почти девяносто наименований продуктов и средств гигиены. Две трети из них – социально-значимые товары. То, без чего не обходится средний чек белорусов. Цены на них «заморозило» правительство.

«Обращаю внимание на цены по таким продуктам, как молоко, сметана, творог – вот такие для пенсионеров продукты».

«Мясные, колбасы. Молоко, творожок. – А цены устраивают? – Бог их знает. Тут уже запутаешься. Беру как-то и даже не обращаю внимания».

«Беру обычный набор, который нужен каждой семье и каждый день. Это и молочные, и хлебобулочные».

Также в списке – яйца, рыба, крупы, сахар… Если цена завышена, информацию передают в Министерство антимонопольного регулирования. Туда же могут обратиться и бдительные покупатели. Работает горячая линия и онлайн-сервис. Специалисты разбираются, почему продукт подорожал.

«Анализ идет по всей цепочке. Начиная от розничной торговли – оптовое звено и производитель. Выясняется, за счет кого произошел рост цены. Ряд нарушений связан, по сути, с технической ошибкой либо с человеческим фактором. Когда субъекты нарушают порядок округления цен», – объясняет начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования Республики Беларусь Кирилл Слабко.

Тщательно проверяют и аптеки. Раньше импортные лекарства не облагались налогом на добавленную стоимость. С этого года НДС – 10 процентов . А некоторые продавцы завысили наценку в два раза.

«По республике созданы рабочие группы в каждой из областей. Они еженедельно будут отслеживать динамику цен относительно декабря прошлого года. И на основании этих данных будут приниматься решения», – рассказывает начальник главного управления Комитета госконтроля Республики Беларусь Юлия Авхукова.

Оправдано ли подорожание, разбираются на месте. Ведь стоимость некоторых продуктов зависит от сезона, транспортных расходов и курса доллара. Если цена завышена необоснованно, виновному за это грозит штраф или приостановка работы.

Отметим, до конца года рост цен на социально-значимые товары не должен превысить 4,9 процента.