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Мониторинг цен: в Беларуси контролируют стоимость товаров
14.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стоимость социально-значимых товаров держат на контроле. Контролеры проверяют магазины. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко выяснила, какие продукты дорожать не должны, а где рост цен оправдан.
Где можно купить продукты дешевле, а куда лучше не заходить. Это Ольга знает хорошо. Она – сотрудник Федерации профсоюзов. Организация взялась за мониторинг цен. Проверяют торговые точки по всей стране.
На контроле – почти девяносто наименований продуктов и средств гигиены. Две трети из них – социально-значимые товары. То, без чего не обходится средний чек белорусов. Цены на них «заморозило» правительство.
«Обращаю внимание на цены по таким продуктам, как молоко, сметана, творог – вот такие для пенсионеров продукты».
«Мясные, колбасы. Молоко, творожок. – А цены устраивают? – Бог их знает. Тут уже запутаешься. Беру как-то и даже не обращаю внимания».
«Беру обычный набор, который нужен каждой семье и каждый день. Это и молочные, и хлебобулочные».
Также в списке – яйца, рыба, крупы, сахар… Если цена завышена, информацию передают в Министерство антимонопольного регулирования. Туда же могут обратиться и бдительные покупатели. Работает горячая линия и онлайн-сервис. Специалисты разбираются, почему продукт подорожал.
Тщательно проверяют и аптеки. Раньше импортные лекарства не облагались налогом на добавленную стоимость.
Оправдано ли подорожание, разбираются на месте. Ведь стоимость некоторых продуктов зависит от сезона, транспортных расходов и курса доллара. Если цена завышена необоснованно, виновному за это грозит штраф или приостановка работы.
Отметим, до конца года рост цен на социально-значимые товары не должен превысить 4,9 процента.
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Стоимость социально-значимых товаров держат на контроле. Контролеры проверяют магазины.
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