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Язык погубит Лукашенко: он лучший «расследователь» коррупции в стране
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель – мастер по выдаче скандальной и разоблачающей информации.
Фильм «Золотое дно» с обвинениями в коррупции в адрес Александра Лукашенко преодолел
По логике вещей Лукашенко нужно было как-то реагировать на информационное событие, чтобы не оказаться в полностью проигрышной ситуации. И правитель-таки попытался это сделать, выйдя на общение во время «Минской лыжни» к приближенным журналистам.
И каков же был ответ Лукашенко? Фильм он якобы не смотрел, а из того анализа, что ему положили на стол, «ничего нового» не увидел. Все могло бы закончиться не так страшно, если бы правитель на этом и остановился. Но нет.
Лукашенко попытался поиронизировать насчет внимания к его персоне и выдал бомбу.
Александр Лукашенко
Минуточку. Но ведь Тетерин – это тот бизнесмен Сергей Тетерин, чьей компании буквально полмесяца назад власти
Ей богу, благодаря своим высказываниям Лукашенко является лучшим «расследователем» коррупции в стране.
И кажется, можно догадаться, что будет в фильме «Золотое дно-2».
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Правитель – мастер по выдаче скандальной и разоблачающей информации.
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