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Язык погубит Лукашенко: он лучший «расследователь» коррупции в стране

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правитель – мастер по выдаче скандальной и разоблачающей информации.

Фильм «Золотое дно» с обвинениями в коррупции в адрес Александра Лукашенко преодолел отметку в пять миллионов просмотров. Понятно, что из поглядевших документальную ленту не все белорусы. Однако очевидно, что фильм вновь заставил граждан страны обсудить деятельность правителя и его специфические отношения с бизнесменами и деньгами.

По логике вещей Лукашенко нужно было как-то реагировать на информационное событие, чтобы не оказаться в полностью проигрышной ситуации. И правитель-таки попытался это сделать, выйдя на общение во время «Минской лыжни» к приближенным журналистам.

И каков же был ответ Лукашенко? Фильм он якобы не смотрел, а из того анализа, что ему положили на стол, «ничего нового» не увидел. Все могло бы закончиться не так страшно, если бы правитель на этом и остановился. Но нет.

Лукашенко попытался поиронизировать насчет внимания к его персоне и выдал бомбу.

Костюм купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил, спросите у него.

Александр Лукашенко

Минуточку. Но ведь Тетерин – это тот бизнесмен Сергей Тетерин, чьей компании буквально полмесяца назад власти выделили около 2,6 гектара земли для строительства многофункционального комплекса не где-нибудь, а напротив Дворца независимости.

Ей богу, благодаря своим высказываниям Лукашенко является лучшим «расследователем» коррупции в стране.

И кажется, можно догадаться, что будет в фильме «Золотое дно-2».

 
 
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Правитель – мастер по выдаче скандальной и разоблачающей информации.
 
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