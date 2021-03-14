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Фото: 218-й день протестов в Минске, регионах и за рубежом
Источник материала: Партизан
В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли. Сайт
Белорусы Львова вышли на акцию солидарности. Отметим, что акции в этом украинском городе проходят каждое воскресенье.
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На Масленицу жители Серебрянки решили провести целый ритуал по изгнанию главного врага белорусов.
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В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли. Сайт charter97.org подробно рассказал о событиях воскресенья,...
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