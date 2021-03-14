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Фото: 218-й день протестов в Минске, регионах и за рубежом

14.03.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли. Сайт charter97.org подробно рассказал о событиях воскресенья, представляем некоторые из них.



 Белорусы Львова вышли на акцию солидарности. Отметим, что акции в этом украинском городе проходят каждое воскресенье.



Белорусы Майами пикетируют Citibank, который координирует продажу белорусских гособлигаций.



Белорусская диаспора присоединяется к традиционным протестам. Берлин поддержал соотечественников, которые вышли на улицы белорусских городов.



На Масленицу жители Серебрянки решили провести целый ритуал по изгнанию главного врага белорусов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли. Сайт charter97.org подробно рассказал о событиях воскресенья,...
 
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