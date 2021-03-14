|
Болгария откроет туристический сезон уже 1 мая
Источник материала: Хартия'97
Болгария откроет туристический сезон уже 1 мая
Что понадобится для посещения страны?
С 1 мая Болгария откроет летний туристический сезон с определенными правилами и мерами в жилых и обеденных местах. Об этом сообщила болгарский вице-премьер и министр туризма Марияна Николова.
В свою очередь, министр здравоохранения Костадин Ангелов добавил, что Болгария вводит «зеленый сертификат» для туристов, которые предоставят справку о наличии антител на COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о прививке. В этом случае иностранные гости смогут беспрепятственно въехать в Болгарию, им не потребуется проходить карантин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что понадобится для посещения страны?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)