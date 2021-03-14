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В Британии могут возбудить дело против жены сирийского диктатора Асада

14.03.2021 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Британии могут возбудить дело против жены сирийского диктатора Асада

  • 14.03.2021, 17:46
В Британии могут возбудить дело против жены сирийского диктатора Асада

Ее подозревают в поддержке терроризма.

Британская полиция начала предварительное расследование в отношении Асмы аль-Асад – жены сирийского диктатора Башара Асада. Ее подозревают в поддержке терроризма. Об этом сообщают британские СМИ в воскресенье, сообщает "Радио Свобода".

Асма Асад родилась и училась в Великобритании, где до сих пор живут ее родители, сирийцы по происхождению. Она имеет британское гражданство. На постоянное жительство в Сирию она переехала в 2000 году, когда вышла замуж за Башара Асада, сына президента Хафеза Асада. Он впоследствии стал президентом страны.

В 2011 году против власти Асада начались массовые выступления, которые жестоко подавлялись. Волнения переросли в вооруженное противостояние. Гражданская война в Сирии, в которую вмешались и внешние силы, в том числе Россия и Турция, продолжается уже 10 лет. Сейчас правительству Башара Асада подконтрольна большая часть территории страны. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.

Страны Запада и правозащитные организации неоднократно обвиняли власти Сирии и лично Асада в различных преступлениях, в том числе массовых убийствах, пытках и военных преступлениях, включая использование химического оружия.

Полиция Лондона подтвердила, что отдел подразделения по борьбе с терроризмом, специализирующийся на расследовании военных преступлений, с июля прошлого года расследует поступившую информацию о возможной причастности Асмы Асад к преступлениям, совершенным режимом ее мужа. Заявление в полицию подала неправительственная организация Guernica 37 International Justice Chambers.

Пока никаких официальных обвинений против жены Асада не выдвинуто. Если ее обвинят в терроризме, ее могут лишить британского гражданства и потребовать от Сирии ее экстрадиции, которая, очевидно, крайне неправдоподобна.

Асма Асад нередко участвует в различных общественных мероприятиях, заявляя о поддержке и одобрении политики своего супруга.

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