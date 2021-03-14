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Телеграм-канал Степана Путило отказался от «координации» протестов

14.03.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Самый популярный телеграм-канал Беларуси с аудиторией более миллиона читателей сосредоточится на расследованиях преступлений режима Александра Лукашенко.

Телеграм-канал Степана Путило отказался от «координации» протестов

«Мы сменили тактику. Мы больше не помогаем людям в координации протестов. В августе из-за блокировки интернета они просили нас помогать немного координировать их действия, рассказывать, где кто собирается. Сейчас мы уже отошли от этого, потому что люди организуются сами», — рассказал в интервью «Немeцкой волнe» основатель проекта Степан Путило.

По словам Путилo, канал теперь сосредоточится на расследовании преступлений Александра Лукашенко. Кроме того, он анонсировал продолжение фильма «Золотое дно», который журналисты выпустили 8 марта. В нем говорилось о недвижимости и коррупционных схемах Лукашенко. По состоянию на 14 марта на YouTube его просмотрели уже более 5 млн раз.

 
 
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Самый популярный телеграм-канал Беларуси с аудиторией более миллиона читателей сосредоточится на расследованиях преступлений режима Александра Лукашенко.
 
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