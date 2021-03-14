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В Минске два дня ищут водителя. 12 марта он уехал в неизвестном направлении

14.03.2021 18:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает о пропаже 50-летнего водителя. Волонтеры передают, что 12 марта около 23:00 он уехал на своем автомобиле Hyundai Santa Fe черного цвета (0988 IH-5) в неизвестном направлении.

До настоящего времени о местонахождении водителя ничего не известно.

Приметы: мужчина ростом около 182 см, плотного телосложения, лысый. Был одет в куртку с голубыми вставками, спортивные черные штаны и черные кроссовки.

В Минске два дня ищут водителя. 12 марта он уехал в неизвестном направлении

Сейчас мужчина разыскивается Фрунзенским РУВД Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает о пропаже 50-летнего водителя. Волонтеры передают, что 12 марта около 23:00 он уехал на своем автомобиле Hyundai Santa Fe...
 
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