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В Минске два дня ищут водителя. 12 марта он уехал в неизвестном направлении
Источник материала: Onliner
Поисково-спасательный отряд «Ангел»
До настоящего времени о местонахождении водителя ничего не известно.
Приметы: мужчина ростом около 182 см, плотного телосложения, лысый. Был одет в куртку с голубыми вставками, спортивные черные штаны и черные кроссовки.
Сейчас мужчина разыскивается Фрунзенским РУВД Минска.
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Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает о пропаже 50-летнего водителя. Волонтеры передают, что 12 марта около 23:00 он уехал на своем автомобиле Hyundai Santa Fe...
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