Православный иерарх предложил установить одну дату Пасхи для всех христиан. Согласились не все

пишет katolik.life. Он высказал предложение от Православной церкви об установлении общей для всех христиан даты празднования Пасхи. Стало известно, что в Ватикане с радостью восприняли это предложение. Председатель Папского совета содействия христианскому единству кардинал Курт Кох отметил: За православную реформу календаря высказался глава постоянного экуменического представительства патриархата Константинополя при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Телмисский Иов Геча,katolik.life. Он высказал предложение от Православной церкви об установлении общей для всех христиан даты празднования Пасхи. Стало известно, что в Ватикане с радостью восприняли это предложение. Председатель Папского совета содействия христианскому единству кардинал Курт Кох отметил:





- Пасха - самый большой праздник христианства. Поэтому было бы красивым и важным знаком, если бы мы как христиане имели общую дату для этого праздника, - цитируют кардинала католические информационные агентства. Председатель Ватиканского ведомства добавил, что это «желание очень по душе Папе Франциску и коптскому Патриарху Тавадрасу».













- Хотя установить общую дату Пасхи будет непросто, однако стоит этим заняться, - считает кардинал Кох.





Интересно, что в 2025 году Пасха в Западной и Восточной традициях (у католиков и православных) приходится на один день - 20 апреля. Вообще, дату праздника западные и восточные христиане рассчитывают по лунно-солнечному календарю, но разными методиками. Поэтому дата Пасхи у католиков и православных редко совпадает. Например, в 2021 году разбежка составляет почти месяц - в Католической церкви 4 апреля, а в православной - 2 мая.





Кстати, на 2025 год приходится также 1700-я годовщина первого Всемирного собора в Никее. По словам православного иерарха «это хороший повод, чтобы напомнить христианам о необходимости реформ календаря и установлении общей даты пасхальных праздников, чтобы таким образом остаться действительно верными решениям Всемирного собора».





Уже появилась реакция представителя Московского патриархата на это предложение - оно отрицательное. В РПЦ считают, что этот шаг станет «дезинтеграционным» в православной среде.

Напомним, Папа Римский Франциск также предлагал католикам и православным отмечать Пасху в один день. Например, во второе воскресенье апреля каждого года.



