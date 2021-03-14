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Православный иерарх предложил установить одну дату Пасхи для всех христиан. Согласились не все

14.03.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реакция Ватикана и РПЦ. Католики и православные празднуют Воскресение Христово отдельно из-за различных методик расчета даты Пасхи

За православную реформу календаря высказался глава постоянного экуменического представительства патриархата Константинополя при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Телмисский Иов Геча, пишет katolik.life. Он высказал предложение от Православной церкви об установлении общей для всех христиан даты празднования Пасхи. Стало известно, что в Ватикане с радостью восприняли это предложение. Председатель Папского совета содействия христианскому единству кардинал Курт Кох отметил:

- Пасха - самый большой праздник христианства. Поэтому было бы красивым и важным знаком, если бы мы как христиане имели общую дату для этого праздника, - цитируют кардинала католические информационные агентства. Председатель Ватиканского ведомства добавил, что это «желание очень по душе Папе Франциску и коптскому Патриарху Тавадрасу».



- Хотя установить общую дату Пасхи будет непросто, однако стоит этим заняться, - считает кардинал Кох.

Интересно, что в 2025 году Пасха в Западной и Восточной традициях (у католиков и православных) приходится на один день - 20 апреля. Вообще, дату праздника западные и восточные христиане рассчитывают по лунно-солнечному календарю, но разными методиками. Поэтому дата Пасхи у католиков и православных редко совпадает. Например, в 2021 году разбежка составляет почти месяц - в Католической церкви 4 апреля, а в православной - 2 мая.

Кстати, на 2025 год приходится также 1700-я годовщина первого Всемирного собора в Никее. По словам православного иерарха «это хороший повод, чтобы напомнить христианам о необходимости реформ календаря и установлении общей даты пасхальных праздников, чтобы таким образом остаться действительно верными решениям Всемирного собора».

Уже появилась реакция представителя Московского патриархата на это предложение - оно отрицательное. В РПЦ считают, что этот шаг станет «дезинтеграционным» в православной среде.
Напомним, Папа Римский Франциск также предлагал католикам и православным отмечать Пасху в один день. Например, во второе воскресенье апреля каждого года.
 
 
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Реакция Ватикана и РПЦ. Католики и православные празднуют Воскресение Христово отдельно из-за различных методик расчета даты Пасхи
 
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