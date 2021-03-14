Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Шумовое загрязнение

Как постоянный и назойливый шум отравляет нашу жизнь, даже если мы думаем, что привыкли к нему? Почему опенспейс в офисе не менее опасен для здоровья, чем завод или автотрасса? Как бороться с шумом на индивидуальном и муниципальном уровне? А что животные ― на них влияет шумовое загрязнение?

На эти и другие вопрос отвечала Ксения Майорова ― преподаватель Высшей школы урбанистики, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории исследований мультисенсорного опыта пользователя городской среды.

Слушайте подкасты РИА Новости .