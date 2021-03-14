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Сильнейшая песчаная буря накрыла страны Персидского залива – видео

14.03.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Страны Персидского залива накрыла сильнейшая песчаная буря. Она затронула Саудовскую Аравию и Катар.

Непогода началась с нетипичной для этого времени года жары. А после начался ветер, поднявший тучи песка. Жилые строения, дороги и авто – все покрыто толстым слоем пыли и песка. Не работает в эти дни гражданская и военная авиация. Ограничено и наземное передвижение транспорта.

Буря из песка принесла с собой холод. В столице Катара Дохе температура резко упала до плюс 16 градусов.

 
 
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Вместе с бурей пришло и резкое похолодание. Смотрите на видео кадры, как стихия парализовала жизнь в регионе.
 
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