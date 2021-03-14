Российские десантники прибыли на учения в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские десантники прибыли в Беларусь на совместные учения. Они начались там сегодня, сообщает телеканал «МИР 24».

«В течение первой недели будет осуществлена подготовка личного состава, сглаживание личного состава. А на второй неделе уже будет проведена активная фаза. Десантирование личного состава будет проводиться либо с самолета Ил-76, либо с вертолетов военно-транспортной авиации», – отметил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ – начальник воздушно-десантной службы гвардии РФ Роман Самохин.

На маневрах десантники будут учиться воевать в воздухе, в воде и на земле – причем не только днем, но и ночью. Во время учений белорусы и россияне обменяются опытом и продемонстрируют все свои навыки.