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До +8 градусов ожидается в Беларуси в понедельник

14.03.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

До +8 градусов ожидается в Беларуси в понедельник

  • 14.03.2021, 19:02
До +8 градусов ожидается в Беларуси в понедельник

Будет облачно с прояснениями.

В ночные и утренние часы 15 марта в Беларуси на отдельных участках дорог ожидается гололедица, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла.

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