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Крах режима, или Почему Лукашенко проиграл
Источник материала: Хартия'97
Крах режима, или Почему Лукашенко проиграл
Нужно усилить давление внутри страны.
Режим сейчас всеми силами пытается убедить нас, что все бесполезно, мол, мы проиграли.
Для этого он использует единственное оставшееся его оружие — это запугивание и репрессии.
Другими словами, весь режим сейчас держится исключительно на штыках. У террориста Лукашенко одна задача: власть любой ценой, продержатся еще хоть немного, хоть чуть-чуть. При этом, в припадках разрушая все на своем пути.
В текущей ситуации долго это не продлится по одной простой причине: для такого тотального контроля нужны колоссальные деньги, которых просто нет. Более того, деньги заканчиваются с бешеной скоростью, а поступлений в бюджет все меньше и меньше. А откуда им взяться, собственно говоря, когда уничтожаются бизнесы, люди уезжают из страны. О каких поступлениях в бюджет можно говорить, когда «государство» объявляет войну частному бизнесу, а частный бизнес является основой развития экономики.
Все сейчас должны понять, что дефолт в сложившейся ситуации неминуем.
Разрушение системы уже идет. Сейчас в попытках удержать ситуацию анонсировали сокращения в бюджетной сфере, назвав это оптимизацией. Поголовное введение режима экономии показывает, что ситуация на грани. Уже сейчас сокращают зарплаты на предприятиях путем урезания надбавок и премий, а если ситуация будет развиваться в том же русле — уже через месяц, зарплаты платить будет нечем.
Каждый должен понять, что как раньше уже не будет. Международное давление, а также давление внутри страны, делают свое дело. Кто бы что не говорил о санкциях: мол, они недостаточные. Возможно, это и так, но санкции создают прецедент. Ни один нормальный инвестор не будет вкладывать в страну, находящуюся под санкциями, а тем более в страну, где происходит демонстративное беззаконие.
Лукашенко сейчас нерукопожатен и токсичен, вести дела с ним — это значит замазать себя и свою репутацию.
Все эти факторы будут вести к ухудшению ситуации в стране, в том числе — и истерия самого Лукашенко, которая ускоряет этот процесс в разы. В голове у нелегитимного только одни мысли: контроль всего. Отсюда назначение на руководящие должности силовиков и именно эти действия ведут к разрушению. На дубинках можно продержатся какое-то время, но постоянно это невозможно в принципе. А если усилить давление на режим, особенно внутри страны, то режим падет еще быстрее, отсидеться не получится, зацепит всех. Падение режима Лукашенко неизбежно, а насколько быстро это произойдет — зависит только от самих белорусов, то есть от нас с вами. Жыве Беларусь.
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Нужно усилить давление внутри страны.
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