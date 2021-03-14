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«Можно на цены ГУБОПиК с ОМОНом натравить. Чтобы нашли эту инфляцию, а потом ногами ее, ногами»
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Удивительное совпадение: товары, цены на которые власти взялись контролировать, дорожали интенсивнее, чем все остальное.
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— Со второй попытки Нацбанк
Но Нацбанк решил, что белорусской финансовой системе пора уже выходить за пределы скучной трехмерной реальности и двигаться к новым горизонтам расширенного сознания. Тем более что горизонты-то знакомые. Бывала она (в смысле, финансовая система) там и в 11-м году, и в 15-м, а в 90-е так вообще имела постоянную прописку.
Характерно, что в этот раз, в отличие от предыдущего, никаких экзистенциальных терзаний регулятор не испытывал. Выставили сообщение ровно в полдень, как и обещали. Судя по тому, что слова про сохранение ставки запрятали в середину текста, а объяснять свое решение никто из Нацбанка не взялся, было чуточку неловко. Но не настолько неловко, чтобы возражать старшим товарищам из правительства и администрации президента.
В самом деле, какое еще такое монетарное-шмонетарное регулирование, когда заводам нечем кредиты отдавать? А с ценами правительство теперь будет само разбираться, в ручном, как говорится, режиме. Что там с этой инфляцией вообще разбираться? Подписал постановление про справедливые цены – и всего делов-то. А если цены вдруг не послушаются, можно на них в конце концов ГУБОПиК с ОМОНом натравить. Чтобы нашли уже эту инфляцию, а потом ногами ее, ногами.
Собственно, успехи в регулировании инфляционных процессов в ручном режиме мы увидели по инфляции за февраль. Вот как только они взялись что-то регулировать, инфляция сразу побежала вперед быстрее. Испугалась, наверное, что ее, бедную совсем зарегулируют.
Причем, с февральской инфляцией все оказалось еще интереснее. Министерство торговли сообщило некоторые подробности про февральский рост цен. Так вот, если инфляция в целом увеличилась до 8,7 с 7,7 процента, то рост цены на социально значимые товары ускорился с 5,9 в январе до 7,2 процента в феврале. То есть, получается, что товары, цены на которые власти взялись контролировать, дорожали интенсивнее, чем все остальное.
Ну, да ладно. Ставка рефинансирования, инфляция, Национальный банк – это все уже прошлое. А надо думать про будущее. В смысле, как с нашими белорусскими рублями будем жить дальше. Если власти приняли альтернативно разумное решение по ставке рефинансирования, то никто не помешает им и дальше решать в том же духе. Потому что между ставкой в области отрицательных величин и включенным печатным станком нет никакой принципиальной разницы.
Тут главное – правильный момент не пропустить. Вот как только власти начнут вербальные интервенции в укрепление валютной стабильности (в смысле, станут рассказывать в телевизоре про невиданно крепкий курс рубля) считай, что значит – все. Уже включили.
А еще в связи с решением Нацбанка почему-то вспоминается мудрый человек сэр Уинстон Черчилль, который, как известно, все придумал еще в 18-м году. Я имею в виду: если между позором и отставкой чиновник выбирает позор, то он получит и позор, и отставку. Или позорную отставку.
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Удивительное совпадение: товары, цены на которые власти взялись контролировать, дорожали интенсивнее, чем все остальное.
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