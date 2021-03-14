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Еще четверо признаны политзаключенными

14.03.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Плюс четыре политзаключенных в Брестской области - Сергей Гацкевич, Ольга Глушань, Валерий Мельничук, Дзянис Хазей

Представители правозащитного центра «Весна» признали узниками совести жителей Брестской области: всего 48 человек. В настоящее время в СИЗО №7 Бреста находится 41 человек. В СИЗО №6 г. Барановичи находятся 7 человек. 



Примечательно, что некоторые люди были переведены из Барановичей в Брест в течение недели. Среди новых политзаключенных Сергей Хацкевич был приговорен к трем годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 293 УК РФ за «массовые беспорядки» 10 августа в Бресте. Примечательно, что парень несовершеннолетний. Ольге Глушан предъявлено обвинение по следующему делу. Валерий Мельничук обвиняется в «массовых беспорядках» 10 августа в Бресте. А Денис Хазей был приговорен к трем годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 293 УК РФ по тому же делу.
 
Теги: Брест
 
 
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Плюс четыре политзаключенных в Брестской области - Сергей Гацкевич, Ольга Глушань, Валерий Мельничук, Дзянис Хазей
 
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