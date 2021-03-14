|
Еще четверо признаны политзаключенными
Источник материала: Партизан
Плюс четыре политзаключенных в Брестской области - Сергей Гацкевич, Ольга Глушань, Валерий Мельничук, Дзянис Хазей
Представители правозащитного
Примечательно, что некоторые люди были переведены из Барановичей в Брест в течение недели. Среди новых политзаключенных Сергей Хацкевич был приговорен к трем годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 293 УК РФ за «массовые беспорядки» 10 августа в Бресте. Примечательно, что парень несовершеннолетний. Ольге Глушан предъявлено обвинение по следующему делу. Валерий Мельничук обвиняется в «массовых беспорядках» 10 августа в Бресте. А Денис Хазей был приговорен к трем годам колонии строгого режима по ч. 2 ст. 293 УК РФ по тому же делу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плюс четыре политзаключенных в Брестской области - Сергей Гацкевич, Ольга Глушань, Валерий Мельничук, Дзянис Хазей
|
Свежие газеты
Архив (Разное)