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В Минске два дня ищут водителя
Источник материала: Хартия'97
В Минске два дня ищут водителя
12 марта он уехал в неизвестном направлении.
Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает о пропаже 50-летнего водителя. Волонтеры передают, что 12 марта около 23:00 он уехал на своем автомобиле Hyundai Santa Fe черного цвета (0988 IH-5) в неизвестном направлении, передает
До настоящего времени о местонахождении водителя ничего не известно.
Приметы: мужчина ростом около 182 см, плотного телосложения, лысый. Был одет в куртку с голубыми вставками, спортивные черные штаны и черные кроссовки.
Сейчас мужчина разыскивается Фрунзенским РУВД Минска.
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12 марта он уехал в неизвестном направлении.
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