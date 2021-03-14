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Тракторный поселок и Велозавод прогулялись по городу совместным маршем
Источник материала: Хартия'97
Тракторный поселок и Велозавод прогулялись по городу совместным маршем
В столице продолжаются акции протеста.
В Минске продолжаются протесты.
Тракторный поселок и Велозавод прогулялись по городу совместным маршем.
Видео опубликовал телеграм-канал
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В столице продолжаются акции протеста.
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