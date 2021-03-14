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«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

14.03.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

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  • 14.03.2021, 19:53
«Аватар» снова стал самым кассовым фильмом в истории

Повторный прокат фильма «Аватар» в Китае начался 12 марта.

Фантастический фильм "Аватар" снова стал самым кассовым в истории кино благодаря повторному прокату в Китае. Об этом 13 марта сообщило издание Deadline.

В пятницу, 12 марта, в Китае начался повторный прокат ленты, за первые два дня фильм собрал 80 млн юаней ($12,3 млн). Теперь Disney оценивает мировую прибыль "Аватара" в $2,802 млрд. Таким образом, фильм обогнал супергеройскую ленту "Мстители. Финал", собравшую $2,797 млрд.

Как отмечает издание, "Аватар" впервые стал самым прибыльным фильмом в истории в 2010 году, тогда он обогнал "Титаник" Джеймса Кэмерона. А в июле 2019 года вышла лента "Мстители. Финал", которая побила этот рекорд.

"Аватар" – это американский научно-фантастический фильм 2009 года сценариста и режиссера Джеймса Кэмерона с Сэмом Уортингтоном и Зои Салданой в главных ролях. Фильм был номинирован на "Оскар" в девяти категориях, включая "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", и победил в трех из них: "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая работа художника-постановщика".

В декабре 2022 года ожидается выход сиквела "Аватара". В нем сыграют актеры оригинального фильма Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, а также Кейт Уинслет, Дэвид Тьюлис, Мишель Йео.

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Повторный прокат фильма «Аватар» в Китае начался 12 марта.
 
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