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«Гибель пациентов с этой ситуацией не была связана». Пиневич об инциденте с кислородом в Витебске

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ответил на обвинения доктора Мартова.

Напомним, ранее заведующий отделением реанимации больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов сообщил, что имело место остановка подачи кислорода к аппаратам ИВЛ, из-за чего погибло несколько человек.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ заявил, что, согласно предварительно поступившим данным, инцидент не стал причиной гибели людей.

— Вопрос с кислородом — один из элементов, который звучал, — заявил министр. — Поэтому Минздравом в том числе были направлены высокого уровня специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, но и в целом посмотрели работу больницы. Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально.

И подчеркнул:

— По нашим данным, гибель пациентов с этой ситуацией не была связана.

При этом Дмитрий Пиневич отметил, что установлены факты небрежного ведения пациентов в отделении под руководством Владимира Мартова, нарушения санэпидрежима, «которые, скорее всего, приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в «красной зоне».

Касательно вопроса продления или непродления контракта с заведующим отделением Дмитрий Пиневич подчеркнул, что наниматель здесь принимает решение самостоятельно.

Что Пиневич ранее говорил Лукашенко

А вот фрагмент разговора в молодечненской больнице:

Лукашенко: «А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что…»

Пиневич: «БСМП Витебска».

Лукашенко: «Так что там за проблема? Не хватает кислорода…»

Помощник Лукашенко Александр Косинец: «Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода».

Пиневич: «Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек…».

Лукашенко: «Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить».

Пиневич: «Поставим».

Лукашенко: «Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать».

 
Теги: Витебск
 
 
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Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ответил на обвинения доктора Мартова.
 
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