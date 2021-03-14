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«Гибель пациентов с этой ситуацией не была связана». Пиневич об инциденте с кислородом в Витебске
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ответил на обвинения доктора Мартова.
Напомним, ранее заведующий отделением реанимации больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов сообщил, что имело место остановка подачи кислорода к аппаратам ИВЛ, из-за чего погибло несколько человек.
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала
— Вопрос с кислородом — один из элементов, который звучал, — заявил министр. — Поэтому Минздравом в том числе были направлены высокого уровня специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, но и в целом посмотрели работу больницы. Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально.
И подчеркнул:
— По нашим данным, гибель пациентов с этой ситуацией не была связана.
При этом Дмитрий Пиневич отметил, что установлены факты небрежного ведения пациентов в отделении под руководством Владимира Мартова, нарушения санэпидрежима, «которые, скорее всего, приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в «красной зоне».
Касательно вопроса продления или непродления контракта с заведующим отделением Дмитрий Пиневич подчеркнул, что наниматель здесь принимает решение самостоятельно.
Что Пиневич ранее говорил Лукашенко
А вот фрагмент
Лукашенко: «А что в интернете какой-то врач заявлял о том, что…»
Пиневич: «БСМП Витебска».
Лукашенко: «Так что там за проблема? Не хватает кислорода…»
Помощник Лукашенко Александр Косинец: «Я не думаю, чтобы там не хватало кислорода».
Пиневич: «Там на пике были небольшие перебои, мы там комиссию высылали. Ну там человек…».
Лукашенко: «Ну если там политика, то, значит, надо на место человека ставить».
Пиневич: «Поставим».
Лукашенко: «Нам не до политики сейчас. Надо пресекать подобные вещи. Если там действительно есть проблема, то ее надо решать».
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Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич ответил на обвинения доктора Мартова.
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