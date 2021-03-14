|
Пиневич: «Был целый ряд нарушений по ведению пациентов в этом отделении»
Источник материала: Партизан
В программе «Неделя» на СТВ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал
Напомним, речь шла о смерти пациентов на ИВЛ от падение подачи кислорода. Об этом рассказал Владимир Мартов, заведующий отделением реанимации Больницы скорой медицинской помощи. На вопрос корреспондента: связана ли гибель пациентов с подачей кислорода, глава Минздрава ответил: «По нашим данным, нет. По представленным в наш адрес данным – нет».
Но, как следует из репортажа, подробное рассмотрение случившегося будет озвучено «повторно на лечебно-контрольном совете». К вопросу об увольнении доктора Мартова было отмечено: " В принципе, продление или непродление контракта – это право нанимателя. Думаю, что не только и не столько этот факт сыграл роль. Наверное, были какие-то вопросы к заведующему отделением, поскольку это структурное подразделение, и это не просто доктор – несет ответственность прежде всего за пациентов и за свой коллектив".
В частности, в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Неделя» на СТВ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал события в Витебской БСМП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)