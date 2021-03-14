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Пиневич: «Был целый ряд нарушений по ведению пациентов в этом отделении»

14.03.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В программе «Неделя» на СТВ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал события в Витебской БСМП.



Напомним, речь шла о смерти пациентов на ИВЛ от падение подачи кислорода. Об этом рассказал Владимир Мартов, заведующий отделением реанимации Больницы скорой медицинской помощи. На вопрос корреспондента: связана ли гибель пациентов с подачей кислорода, глава Минздрава ответил: «По нашим данным, нет. По представленным в наш адрес данным – нет».

Но, как следует из репортажа, подробное рассмотрение случившегося будет озвучено «повторно на лечебно-контрольном совете». К вопросу об увольнении доктора Мартова было отмечено: " В принципе, продление или непродление контракта – это право нанимателя. Думаю, что не только и не столько этот факт сыграл роль. Наверное, были какие-то вопросы к заведующему отделением, поскольку это структурное подразделение, и это не просто доктор – несет ответственность прежде всего за пациентов и за свой коллектив".


В частности, в данном выпуске телевизионных новостей Дмитрий Пиневич не привел конкретного доказательства, которое бы хоть как-то опровергли заявление доктора Мартова. 
 
Теги: Новости
 
 
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В программе «Неделя» на СТВ министр здравоохранения Дмитрий Пиневич прокомментировал события в Витебской БСМП.
 
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