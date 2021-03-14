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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

14.03.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

  • 14.03.2021, 21:13
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Иллюстрационное фото

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

На юге Ирана 14 марта в 14:54 произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения располагался в 104 километрах от города Минаб.

Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США, передает РБК.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Данные о жертвах и разрушениях пока отсутствуют.

Напомним, в начале марта в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тихоокеанский центр предупредил о возможном опасном цунами в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Кроме того, в Греции также произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Там также состоялись два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8 балла.

После этого у берегов Новой Зеландии и Греции были зафиксированы повторные землетрясения. При этом магнитуды землетрясений в Новой Зеландии составили 7,4 балла, а в Греции - 6 баллов. Сейсмологи зафиксировали толчки в Тихом океане неподалеку от берегов Кермадекского архипелага, который входит в состав Новой Зеландии.Очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения в Греции находился в 29 км на северо-запад от города Лариса. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.
 
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