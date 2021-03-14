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Архиепископ Артемий: Церковь не должна быть безразлична к происходящему в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Архиепископ Артемий: Церковь не должна быть безразлична к происходящему в Беларуси
Эмоциональное выступление архиепископа.
В Гродно архиепископ Артемий высказался о ситуации в Беларуси.
«Церковь не должна быть безразлична к происходящему».
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Эмоциональное выступление архиепископа.
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