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Белорусы Киева вышли на марш с призывом к всеобщей забастовке
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Киева вышли на марш с призывом к всеобщей забастовке
Маршрут пролегал от Майдана Независимости до посольства Беларуси.
Белорусы Киева вышли на марш с призывом к всеобщей забастовке в Беларуси. Маршрут пролегал от Майдана Независимости до посольства Республики Беларусь.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Маршрут пролегал от Майдана Независимости до посольства Беларуси.
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