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Археологи обнаружили в оазисе Египта руины древней христианской общины монахов
Источник материала: Хартия'97
Археологи обнаружили в оазисе Египта руины древней христианской общины монахов
На стенах строений написаны библейские отрывки на греческом языке.
Норвежско-французская археологическая миссия обнаружила в египетском оазисе Бахария руины комплекса келий и церквей христианских монахов. Об этом 13 марта сообщило министерство туризма и ценностей Египта в Facebook, передает
Ученые датируют обнаруженные здания IV и VII веками нашей эры. Сооружения были построены из базальта или глиняных кирпичей. При этом некоторые постройки были высечены в скалах.
Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов. На стенах строений написаны библейские отрывки на греческом языке, а также символы на коптском языке.
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На стенах строений написаны библейские отрывки на греческом языке.
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