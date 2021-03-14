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Пиневич признал, что инцидент с кислородом в Витебске был

14.03.2021 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пиневич признал, что инцидент с кислородом в Витебске был

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  • 14.03.2021, 20:41
  • 1,748
Пиневич признал, что инцидент с кислородом в Витебске был
Дмитрий Пиневич

Но уверяет, что никто не погиб.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ заявил, что, согласно предварительно поступившим данным, инцидент с подачей кислорода на аппараты ИВЛ в витебской больнице не стал причиной гибели людей, передает nn.by.

Ранее заведующий отделением реанимации больницы скорой медицинской помощи Владимир Мартов сообщил, что имело место остановка подачи кислорода к аппаратам ИВЛ, из-за чего погибло несколько человек.

«Вопрос с кислородом — один из элементов, который звучал. Поэтому Минздравом в том числе были направлены высокого уровня специалисты, которые не только оценили возможность такого инцидента, но и в целом посмотрели работу больницы. Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально».

«По нашим данным, гибель пациентов с этой ситуацией не была связана», — сказал Дмитрий Пиневич.

При этом министр отметил, что установлены факты небрежного ведения пациентов в отделении под руководством Владимира Мартова, нарушения санэпидрежима, «которые, скорее всего, приводили к внутрибольничному заражению персонала, в том числе в «красной зоне».

Касательно вопроса продления или непродления контракта с заведующим отделением Дмитрий Пиневич подчеркнул, что наниматель здесь принимает решение самостоятельно.

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Теги: Витебск
 
 
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