|
«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По традиции в воскресенье прошли акции протеста. Как это было — в обзоре «Cалідарнасці».
***
Жители Тракторного и Велозавода прошли сегодня совместным маршем.
***
А такая акция состоялась в ЖК «Мегаполис». Участники пишут, что им запретили проводить Масленицу во дворе, но они все же спалили чучело.
Фото читателя TUT.BY
***
Белорусы Питера в 218-й раз вышли на акцию солидарности с земляками. А еще они записали видео, в котором рассказали, как изменилась их жизнь с 9 августа.
***
А жители Брилевичей высказали
Жители Дзержинска также вышли на акцию.
***
На акции вышли белорусы Вильнюса, Осло и Берлина.
А такую акцию, несмотря на снег и дождь провели во французском городе Анси, чтобы обратить внимание французов, что всего в 1800 км от них происходят ужасные вещи, пишет
***
Акция солидарности прошла также в Варшаве.
***
Во Львове участники акции призывали Украину не покупать белорусское топливо, электричество и автобусы.
***
Девушки и женщины с бело-красно-белыми зонтиками прошли сегодня днем вдоль Партизанского проспекта в Минске.
***
В Музее валунов в Уручье во время празднования Масленицы задержали минимум 5 человек. Сейчас они находятся в Первомайском РУВД.
***
Жители Сеницы провели фотосессию солидарности с политзаключенными.
— Мы не сдадимся, пока репрессии продолжаются, пока за решеткой сидят честные люди, — пишут они.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По традиции в воскресенье прошли акции протеста. Как это было — в обзоре «Cалідарнасці».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)