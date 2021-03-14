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«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По традиции в воскресенье прошли акции протеста. Как это было — в обзоре «Cалідарнасці».

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Жители Тракторного и Велозавода прошли сегодня совместным маршем.

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А такая акция состоялась в ЖК «Мегаполис». Участники пишут, что им запретили проводить Масленицу во дворе, но они все же спалили чучело.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

Фото читателя TUT.BY

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Белорусы Питера в 218-й раз вышли на акцию солидарности с земляками. А еще они записали видео, в котором рассказали, как изменилась их жизнь с 9 августа.

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А жители Брилевичей высказали поддержку политзаключенному Игорю Лосику.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

Жители Дзержинска также вышли на акцию.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

***

На акции вышли белорусы Вильнюса, Осло и Берлина.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

А такую акцию, несмотря на снег и дождь провели во французском городе Анси, чтобы обратить внимание французов, что всего в 1800 км от них происходят ужасные вещи, пишет TUT.BY.

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Акция солидарности прошла также в Варшаве.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

***

Во Львове участники акции призывали Украину не покупать белорусское топливо, электричество и автобусы.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

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Девушки и женщины с бело-красно-белыми зонтиками прошли сегодня днем вдоль Партизанского проспекта в Минске.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

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В Музее валунов в Уручье во время празднования Масленицы задержали минимум 5 человек. Сейчас они находятся в Первомайском РУВД.

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Жители Сеницы провели фотосессию солидарности с политзаключенными.

— Мы не сдадимся, пока репрессии продолжаются, пока за решеткой сидят честные люди, — пишут они.

«Хопіць душыць народ». Протестные акции в Беларуси и за рубежом

 
Теги: Минск
 
 
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По традиции в воскресенье прошли акции протеста. Как это было — в обзоре «Cалідарнасці».
 
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