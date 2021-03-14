«Хотелось махнуть рукой и просто подать на банкротство»: как «выживали» бизнесмены в глубинке во время пандемии

Источник материала: ОНТ

В прошлом году новыми резидентами Парка высоких технологий стали 236 компаний. И сегодня ПВТ объединяет уже более тысячи резидентов. Вот такие результаты. Хотя мы понимаем, не всем быть айтишниками. Как и не всем быть бизнесменами. Но и здесь можно поспорить. Собрали три истории о тех, кто в белорусской глубинке просто однажды сказал себе: «Я хочу!» И открыл своё дело.

Ксения Бедрицкая, владелица студии красоты: «До открытия своего бизнеса я работала в районном доме ремёсел директором. В 16-м году мне сделали операцию и года 2,5 - 3 был вообще без работы. Дважды было такое состояние, что хотелось махнуть рукой и просто подать на банкротство».

Все герои этого сюжета ещё год назад не представляли, как 2020 год изменит их жизнь. А сегодня все они владельцы своего дела, за которым стоит своя история.

Ксения Бедрицкая, владелица студии красоты: «Это салон, который знают не только у нас в Вилейке. Он, можно сказать, региональный. И Мядель, и Сморгонь, и Ошмяны, и Островец, и Минск приезжают».

Три года назад уехала в Россию на обучение перманентному макияжу, потом были курсы по мини-татуировке, вернулась в родной город уже со своим бизнес планом.

Ксения Бедрицкая, владелица студии красоты: «Я обожаю свой город. Очень уютно, комфортно здесь, и ни один большой город не сравнится с моей Родиной. Это моя любовь. Я вернулась и узнала, что, если ты безработный, ты можешь получить субсидию, естественно, написав бизнес-план и отучившись. Я всё это сделала и буквально за 2-3 месяца я открыла собственное дело».

Запрос есть, а значит клиентам можно предложить ещё больше. Взяла на работу ещё трёх человек, открыла парикмахерскую и маникюрный кабинет. Так появилась целая студия красоты со всем, что нужно женщинам. И по ценам, доступным каждой.

Сегодня в графике её мастеров нет свободных мест, иногда очередь доходит до нескольких недель. Когда пандемия только началась, было опасение, что бизнес остановится, но они строго выполняли все меры предосторожности и понимали, что красота в сложные времена нужна особенно.

Ксения Бедрицкая, владелица студии красоты: «У меня за три года в месяц два выходных. Я этим горжусь. И всем, кто ещё сомневается – можно ли открывать, нужна ли субсидия – на всё хватит! Лишь бы было желание! Человек способен на всё!».

Дмитрий Радилович, ремесленник: «Сварщиком работал, в один день защемило спину так, что надо было срочно к врачу обращаться. А после операции чувствительность в ногах пропала и кровь в ноги не поступает, тазобедренные суставы рушатся. Мне дали третью рабочую группу, но факт того, что у меня такие ограничения врачи поставили, что я комиссию даже на сторожа не пройду».

Почти три года без работы из-за обстоятельств, которые невозможно было предсказать. Но Дмитрий сам пришёл к тому, что безвыходных ситуаций не бывает, а семью нужно кормить. Мастером он всегда был хорошим, добавил немного фантазии и творчества и стал ремесленником.

Дмитрий Радилович, ремесленник: «Буквально месяц заняло, бумажки собирал, две недели отучился и потом сразу после учёбы субсидию выдали. 2 630 рублей на инструменты – и всё пошло. Никакой рекламы не понадобилось, сарафанное радио: сделал одному – другие попросили. И так пошло-поехало».

В день съёмки у него не было заказа, потому что Дмитрий планово собирается ложиться в больницу, но, говорит, что это исключение. Вот уже год у него не бывает времени без работы, которую организовал себе сам.

Дмитрий Радилович, ремесленник: «Фирмы есть тоже с кузнечными делами, но у них же ценник. Там надо рабочим заплатить, директор, бухгалтер – и ценник поднимается, а тут я сам директор, сам бухгалтер».

Егор – владелец небольшой пиццерии в Гродненском торговом центре. Шутит, что это была мечта детства, а теперь пути назад нет.

Придумал необычный формат и вынес столики прямо в просторные проходы торгового центра. Собрал команду и был готов открываться, но первое испытание не заставило себя ждать.

Егор Шония, владелец пиццерии: «Это было 15 марта. Вот как сейчас помню. Чтобы вы понимали, когда мы заключали договор, кто-то где-то в Китае кого-то съел. Это был очень тяжелый год. Кредитные обязательства банки сворачивают, кредиты не дают, все кредитные линии замораживаются. Покупательская способность гостей просто падает в ноль, проходимость торгового центра – перекати поле, просто нет людей».

Первая волна пандемии поставила его новый бизнес под вопрос, но, когда он решил открыться, пришла вторая волна. Дальше путь был один – чтобы сохранить бизнес, надо было работать.

Егор Шония, владелец пиццерии: «Дважды было такое состояние, что хотелось махнуть рукой и просто подать на банкротство. Это все в разрезе одного года, чтобы вы понимали. Но спустя два-три месяца я понимаю, что, если бы я этот шаг сделал, я бы очень сильно жалел. Чем тяжелее становится, по закону сохранения энергии – в дальнейшем должно стать лучше».

Сегодня в его кафе гости приезжают специально. Да, не все финансовые вопросы решаются так же легко, как готовится пицца, но сдаваться он точно не будет. Пиццерия с такой историей создания будет работать и вдохновлять других.

Общепиты, индустрия здоровья и красоты, строительство, ремонт одежды, сфера развлечений. В наше время каждый может выбрать к чему лежит душа и начать собственное дело. Всего в Беларуси почти 270 тысяч ИП. И это количество растёт с каждым годом. Да, в год пандемии всей планете пришлось не просто, но в государстве были созданы все условия для того, чтобы предпринимательские мечты сбывались.

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