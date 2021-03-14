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«Хотелось махнуть рукой и просто подать на банкротство»: как «выживали» бизнесмены в глубинке во время пандемии
Источник материала: ОНТ
В прошлом году новыми резидентами Парка высоких технологий стали 236 компаний. И сегодня ПВТ объединяет уже более тысячи резидентов. Вот такие результаты. Хотя мы понимаем, не всем быть айтишниками. Как и не всем быть бизнесменами. Но и здесь можно поспорить. Собрали три истории о тех, кто в белорусской глубинке просто однажды сказал себе: «Я хочу!» И открыл своё дело.
Все герои этого сюжета ещё год назад не представляли, как 2020 год изменит их жизнь. А сегодня все они владельцы своего дела, за которым стоит своя история.
Три года назад уехала в Россию на обучение перманентному макияжу, потом были курсы по мини-татуировке, вернулась в родной город уже со своим бизнес планом.
Запрос есть, а значит клиентам можно предложить ещё больше. Взяла на работу ещё трёх человек, открыла парикмахерскую и маникюрный кабинет. Так появилась целая студия красоты со всем, что нужно женщинам. И по ценам, доступным каждой.
Сегодня в графике её мастеров нет свободных мест, иногда очередь доходит до нескольких недель. Когда пандемия только началась, было опасение, что бизнес остановится, но они строго выполняли все меры предосторожности и понимали, что красота в сложные времена нужна особенно.
Почти три года без работы из-за обстоятельств, которые невозможно было предсказать. Но Дмитрий сам пришёл к тому, что безвыходных ситуаций не бывает, а семью нужно кормить. Мастером он всегда был хорошим, добавил немного фантазии и творчества и стал ремесленником.
В день съёмки у него не было заказа, потому что Дмитрий планово собирается ложиться в больницу, но, говорит, что это исключение. Вот уже год у него не бывает времени без работы, которую организовал себе сам.
Егор – владелец небольшой пиццерии в Гродненском торговом центре. Шутит, что это была мечта детства, а теперь пути назад нет.
Придумал необычный формат и вынес столики прямо в просторные проходы торгового центра. Собрал команду и был готов открываться, но первое испытание не заставило себя ждать.
Первая волна пандемии поставила его новый бизнес под вопрос, но, когда он решил открыться, пришла вторая волна. Дальше путь был один – чтобы сохранить бизнес, надо было работать.
Сегодня в его кафе гости приезжают специально. Да, не все финансовые вопросы решаются так же легко, как готовится пицца, но сдаваться он точно не будет. Пиццерия с такой историей создания будет работать и вдохновлять других.
Общепиты, индустрия здоровья и красоты, строительство, ремонт одежды, сфера развлечений. В наше время каждый может выбрать к чему лежит душа и начать собственное дело. Всего в Беларуси почти 270 тысяч ИП. И это количество растёт с каждым годом. Да, в год пандемии всей планете пришлось не просто, но в государстве были созданы все условия для того, чтобы предпринимательские мечты сбывались.
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«Хотелось махнуть рукой и просто подать на банкротство»: как «выживали» бизнесмены в глубинке во время пандемии
В прошлом году новыми резидентами Парка высоких технологий стали 236 компаний. И сегодня ПВТ объединяет уже более тысячи резидентов. Вот такие результаты. Хотя мы...
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