МИДы Беларуси и Польши обменялись обоюдной высылкой дипломатов: о ситуации в Брестской частной школе и мнение польских граждан

Источник материала: ОНТ

Действия официальной Варшавы на этой неделе с трудом поддавались логике. МИДы двух стран выступили с весьма категоричными заявлениями и обменялись обоюдной высылкой дипломатов. Всё началось с ситуации в Бресте, где один из консулов Польши принял участие в событии, посвящённом дню проклятых солдат. Тех самых, которые после окончания Второй мировой войны сжигали деревни, жителями которых были белорусы. И вот это вызвало резонное возмущение белорусского МИДа – так нельзя поступать в отношении той страны, которая заплатила большую цену в борьбе с фашизмом. Варшава сделал вид, что не поняла, в чём претензии. Сейчас попытаемся объяснить. Корреспондент ОНТ внимательно следил за ходом развития событий. Даже пообщался с польскими гражданами, которые прекрасно помнят уроки истории, и кто их освободил от нацизма, но вот действия своих же властей объяснить не могут.





Представим лишь на секунду, что в Хатынь приехали иностранцы и проводят там церемониал: в честь немецких солдат, за убийство которых карательные отряды в отместку заживо сожгли 149 белорусов. Или, к примеру, Брест. Недалеко от священной крепости зарубежные граждане, переодев белорусских детей в какую-то форму, чтут память военного преступника, который со своими солдатами спалил в огне, расстрелял и до смерти зарубил топорами 79 белорусов. Представили? В голове укладывается? Вот и у нас не укладывалось, пока не посмотрели эти кадры.

Если ситуацию с Хатынью мы смоделировали, то история с Брестом – чистая правда. И еще более ошеломляющей она становится от персонажей. Женщина на фото – директор частной польской школы, а мужчина в деловом – польский консул в Бресте Ежи Тимофеюк. Как вам такое? И поминают они польского командира Ромуальда Райса по кличке Бурый и его проклятых солдат, которые в 46-м году жгли и убивали белорусов. Включая женщин и детей. За то, что они белорусы и у них православная вера.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии (Украина): «Почему они свои сегодня для части правящих политических элит в Польше? Потому что они антисоветски, а это значит и антироссийски настроены. Поэтому они вспоминают. Они соответственно антилукашенковские, антибелорусские и т.д. Можно только удивляться тому, что ваш решительный Президент довольно долго терпел. На самом деле выслать польского посла, не консула, а посла можно было бы уже давно».

Скандал! В цивилизованном мире недоумение – как можно было вообще это организовать? На земле, прошедшей через настоящий ад Великой Отечественной? Белорусский МИД отреагировал незамедлительно – польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку указали на выход. И польские власти, казалось бы, должны были извиниться. Но в ответ Варшава высылает белорусского дипломата, более высокопоставленного.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Вместо того, чтобы искать пути для нормализации отношений, искать пути для возвращения послов в посольства наших стран, польские консулы и дипломаты участвуют в мероприятиях, которые мы не можем назвать дружественными».

После такого ответа Польши, персонами нон-грата объявили ещё двоих польских дипломатов Генерального консульства Польши в Гродно. МИД Беларуси напомнил о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа. И позицию Минска разделяют за пределами двухсторонней повестки.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации (Россия): «Здесь перенимается и модель американского поведения. Мы иногда сталкиваемся с очень странным поведением американских и европейских дипломатов, которые возлагают цветы на мосту либо встречаются с очень странным контингентом. Принять, что это есть часть дипломатической работы нет никакой возможности, потому что это не дипломатическая работы».

Но Варшавский МИД, демонстрируя (или скорее имитируя) политическую силу, позабыв про всякую дипломатию, высылает генконсула из Белостока и прерывает миссию консула в Варшаве. Этот шаг времени настоящего и те факты, которые стали уже историей, вызвали шквал критики и у самих поляков.

Удивляет и феноменальное мастерство польских властей практиковаться в двуличии. Они против переименования стадиона во Львове в честь Шухевича, который массово убивал поляков. Но не прочь попеть песенки в честь польских националистов, истреблявших наших людей. В Беларуси завели дело о героизации военных преступников. Задержали директора частной польской школы в Бресте, где и произошел скандал. Женщина заметно расстроена, но очень уж настроена. По-боевому.

Позиция белорусского МИДа остается абсолютно прозрачной. Дипломаты, которые из наблюдателей превращаются в участников (тем более незаконных акций), никакими конвенциями защищены быть не могут, потому что нарушают правила, продиктованные для дипломатов. Их работа заключается в сближении стран, а не разжигании конфликтов. Это международная практика. А может, просто кто-то забыл, чьи на самом деле люди освободили Польшу от фашистов.

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