|
МИДы Беларуси и Польши обменялись обоюдной высылкой дипломатов: о ситуации в Брестской частной школе и мнение польских граждан
Источник материала: ОНТ
Действия официальной Варшавы на этой неделе с трудом поддавались логике. МИДы двух стран выступили с весьма категоричными заявлениями и обменялись обоюдной высылкой дипломатов. Всё началось с ситуации в Бресте, где один из консулов Польши принял участие в событии, посвящённом дню проклятых солдат. Тех самых, которые после окончания Второй мировой войны сжигали деревни, жителями которых были белорусы. И вот это вызвало резонное возмущение белорусского МИДа – так нельзя поступать в отношении той страны, которая заплатила большую цену в борьбе с фашизмом. Варшава сделал вид, что не поняла, в чём претензии. Сейчас попытаемся объяснить. Корреспондент ОНТ внимательно следил за ходом развития событий. Даже пообщался с польскими гражданами, которые прекрасно помнят уроки истории, и кто их освободил от нацизма, но вот действия своих же властей объяснить не могут.
Представим лишь на секунду, что в Хатынь приехали иностранцы и проводят там церемониал: в честь немецких солдат, за убийство которых карательные отряды в отместку заживо сожгли 149 белорусов. Или, к примеру, Брест. Недалеко от священной крепости зарубежные граждане, переодев белорусских детей в какую-то форму, чтут память военного преступника, который со своими солдатами спалил в огне, расстрелял и до смерти зарубил топорами 79 белорусов. Представили? В голове укладывается? Вот и у нас не укладывалось, пока не посмотрели эти кадры.
Если ситуацию с Хатынью мы смоделировали, то история с Брестом – чистая правда. И еще более ошеломляющей она становится от персонажей. Женщина на фото – директор частной польской школы, а мужчина в деловом – польский консул в Бресте Ежи Тимофеюк. Как вам такое? И поминают они польского командира Ромуальда Райса по кличке Бурый и его проклятых солдат, которые в 46-м году жгли и убивали белорусов. Включая женщин и детей. За то, что они белорусы и у них православная вера.
Скандал! В цивилизованном мире недоумение – как можно было вообще это организовать? На земле, прошедшей через настоящий ад Великой Отечественной? Белорусский МИД отреагировал незамедлительно – польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку указали на выход. И польские власти, казалось бы, должны были извиниться. Но в ответ Варшава высылает белорусского дипломата, более высокопоставленного.
После такого ответа Польши, персонами нон-грата объявили ещё двоих польских дипломатов Генерального консульства Польши в Гродно. МИД Беларуси напомнил о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа. И позицию Минска разделяют за пределами двухсторонней повестки.
Но Варшавский МИД, демонстрируя (или скорее имитируя) политическую силу, позабыв про всякую дипломатию, высылает генконсула из Белостока и прерывает миссию консула в Варшаве. Этот шаг времени настоящего и те факты, которые стали уже историей, вызвали шквал критики и у самих поляков.
Удивляет и феноменальное мастерство польских властей практиковаться в двуличии. Они против переименования стадиона во Львове в честь Шухевича, который массово убивал поляков. Но не прочь попеть песенки в честь польских националистов, истреблявших наших людей. В Беларуси завели дело о героизации военных преступников. Задержали директора частной польской школы в Бресте, где и произошел скандал. Женщина заметно расстроена, но очень уж настроена. По-боевому.
Позиция белорусского МИДа остается абсолютно прозрачной. Дипломаты, которые из наблюдателей превращаются в участников (тем более незаконных акций), никакими конвенциями защищены быть не могут, потому что нарушают правила, продиктованные для дипломатов. Их работа заключается в сближении стран, а не разжигании конфликтов. Это международная практика. А может, просто кто-то забыл, чьи на самом деле люди освободили Польшу от фашистов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИДы Беларуси и Польши обменялись обоюдной высылкой дипломатов: о ситуации в Брестской частной школе и мнение польских граждан
Действия официальной Варшавы на этой неделе с трудом поддавались логике. МИДы двух стран выступили с весьма категоричными заявлениями и обменялись обоюдной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)