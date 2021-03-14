Первые составы с нашими нефтепродуктами пришли в российские порты: насколько выгодно это Беларуси и что потеряли страны Балтии?

Источник материала: ОНТ

На этой неделе в российские порты на Балтике пришли первые составы с белорусскими нефтепродуктами. Идея перенести грузовые потоки из Литвы в Россию нашла практическое применение. Союзники наладили то, во что не верили конкуренты из Литвы. Первые партии небольшие по объёму, но все понимают – главное проложить маршрут. На первый взгляд, и издержки дороже – путь-то стал длиннее, но это лишь начало. Корреспондент ОНТ в России исследовала все нюансы экономики, политики и географии.

Всего одна короткая сцена и неподвижная камера. Это видео последних километров первого состава из Беларуси с нефтепродуктами к терминалам морского порта на российской Балтике администрация Ленинградской области выкладывает в своих социальных сетях почти как прибытие поезда братьев Люмьер - новость №1. Цистерны с бензином с Мозырского НПЗ - более 5000 тонн. Конечная точка - резервуарный парк компании «Портэнерго».

Еще полгода назад к возможности переезда белорусского транзита на русскую Балтику многие относились со скепсисом. Мол, и Минск, и Москва просто берут на порт: это дорого, невыгодно, невозможно. Но не брали. И в рекордно короткие сроки сменили колею и фарватер. После Усть-Луга уже порт Санкт-Петербурга принимает белорусский мазут. Пока составы не большие. Но это, так сказать, проба. Межправительственное соглашение, подписанное в середине февраля, предусматривает перевалку почти 10 млн тонн, сделанного в Беларуси мазута, бензина и масла до 2023 года. Конкретные условия - коммерческая тайна. Но на всех уровнях дают гарантии – и поставщики, и транзитёры будут с прибылью.

Александр Тищенко, официальный представитель концерна «Белнефтехим»: «С этими поставками начало работать межправительственное соглашение. Питерское направление заработало. На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия. Настолько благоприятные, что выгоднее, чем Прибалтика. Мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты».

На протяжении всего срока соглашения стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации. Все контракты будут заключаться по принципу take or pay («бери или плати»). Т.е. чем больше белорусы перевезут, тем дешевле для них это будет.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов: «Решение использовать российские порты было абсолютно правильным, прагматичным, долгосрочным. Это обеспечит стратегическую стабильность Республики Беларусь. А в дальнейшем объем товарооборота, объем поставок может быть колоссально увеличен, и ассортимент белорусских товаров, которые поставляются через российские порты, тоже обязательно будет расширен».

Вот так и становится явью кошмарный сон стран Балтии о пустующих терминалах и простаивающей железной дороге. До последнего вмешиваясь в наши внутренние дела, вводя санкции, поддерживая деструктивную оппозицию, прибалты считали вопрос перевода белорусского транзита в Россию пустой угрозой. Дескать, этот путь самый короткий и дешевый. Но каждый год Беларусь платила за транзит несколько сот миллионов евро и исправно пополняла бюджет вечно озабоченных соседей. Т.е тебя постоянно бьют по лбу, а ты за это еще и платишь своими деньгами. Странная практика, от которой в свое время отказалась Россия. С 2014 года, когда страны Балтии активно поддерживали санкционные войны и призывали «рвать в клочья» российскую экономику, ее транзит сократился практически до нуля. Сейчас по этому пути ожидаемо пошла и Беларусь.

Кстати, пример России, которая увела весь свой транзит из стран Балтии, в плане их реакции ничем не отличается от белорусского опыта. О нас тоже когда-то говорили, что Минск ни при каких условиях не откажется от выгодного прибалтийского транзита. Поэтому, можно не стесняясь его критиковать, поучать, оскорблять и, вообще, вести откровенную антибелорусскую политику. Когда же стало ясно, что наши экспортные грузы реально уплывают, прибалтийская тройка скатилась в истерику, мол, виноват, это цитата из доклада Департамента госбезопасности Литвы, «враждебный режим, который создает напряжение в регионе». Как и в случае с Москвой, кажется, кто-то пытается конвертировать потерянные экономические контракты и собственные политические просчеты в громкие декларации.

Причем, делают это прибалты парадоксально. Одной рукой все-таки наводят мосты с Минском: Латвия, например, пытается перехватить у литовцев уходящий в Россию белорусский транзит. Мол, мы работаем над этим и ни от чего не отказались. А с другой стороны, те, кто уже многое потерял, еще настойчивее пилят сук, на котором и так едва сидят. Запрещая, например, судебным решением расширение терминала насыпных грузов в порту Клайпеды, который для перевалки своей продукции использует «Беларуськалий». Новый инвестпроект был забракован, как якобы не соответствующий «критериям национальной безопасности». А белорусам нужны новые портовые мощности - спрос на удобрения в калийном сегменте стабильно растет. Но упрашивать, теперь точно понятно, уже никто не будет. В том же порту Усть-Луга строится крупнейший на постсоветском пространстве терминал по перевалке удобрений «Ультрамар». Это точка, в которой очень скоро может пересечься необходимость Беларуси перенаправить транзитные потоки и желание России их принять. Первая линия погрузки должна быть запущена уже в этом году.

Станислав Бышок, политический аналитик: «У каждого события есть непреднамеренные или непредусмотренные последствия. И это было таким последствием. С одной стороны ЕС накладывает какие-то санкции на белорусское руководство, с другой стороны, в ЕС постоянно звучат голоса, если их слишком передавить, то тогда интеграция Беларуси и России в рамках СГ ускорится. И как соблюсти этот баланс. Соблюсти баланс невозможно, потому что много факторов. И это, как раз один из факторов - вопрос экспорта нефтепродуктов, который решился, на мой взгляд просто, легко и филигранно».

А по федеральной программе развития морских портов России, уже к 2024 году, например, Усть-Луга должна стать крупнейшим транспортным хабом на Балтике. Общий объем инвестиций - почти 650 млн долларов. Порт сможет принимать и отправлять до 25 млн тонн грузов в год, в том числе, зерна и пищевых продуктов. Что тоже может быть интересно для Беларуси. Такие же перспективы и у порта Санкт-Петербурга, и у гавани Приморск.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Конечно же, это улица с двусторонним движением. Мы хотим, чтобы это было выгодно не только Республике Беларусь, но и Ленинградской области. Мы достигли цифры перевалки всех грузов в 100 млн тонн. Сегодня мы стремимся к новой вершине - это 200 млн тонн, которые будут переваливаться через портовые мощности Ленинградской области. Эта цифра не за горами, мы ее достигнем в ближайшее время».

Вклад в это уже делают и белорусы. Отказавшись быть «грушей для битья» и перенаправив свои грузы туда, где есть и экономическая, политическая стабильность и выгода. Кстати, не только для Союзного государства, но и гораздо глобальнее. Уже происходит смещение евразийских товарных потоков. Если Россия теперь транзитёр белорусских товаров, то и Минск берет на себя часть транзита ЕАЭС, который раньше шел не только через страны Балтии, но и через Украину. И, по большому счету, ведь никто не отбирал у них перевалку своих экспортных товаров. Скорее, они сами сделали и делают так, чтобы всё потерять.

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