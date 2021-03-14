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Скандал в польской частной школе в Бресте: что говорят в незарегистрированном «Союзе поляков на Беларуси»? Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Трудно понять действия тех, кто сегодня, сидя в Польше и Литве, делают всё, чтобы разрушать Беларусь. Конечно, методы и подходы уже другие, но неужели желание разрушать перевешивает разум? Но что думают те, кто участвует в разрушении Беларуси, находясь здесь?
О скандале в польской частной школе в Бресте сказано уже немало. Но!
Нас тут, знаете ли, порой упрекают, что мы не предоставляем эфир оппонентам. Ну что ж, мы приложили усилия и узнали, что думают о скандале в незарегистрированном «Союзе поляков на Беларуси», к которому относится и задержанная Панишева. Публично эти люди, увы, молчат. Но нет препятствий патриотам. Сегодня для них – площадка на госТВ, хотя, скажу сразу, плюрализма мнений не получилось. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Для начала – коротко о сути для тех, кто будет смотреть это видео в интернете. В Бресте в польской частной школе провели акцию в честь Ромуальда Райса по прозвищу Бурый, которого в 49-м в Белостоке казнили за геноцид белорусов. Его банда в Восточной Польше убила 79 мирных жителей. Повторю, белорусов, а акция памяти прошла в белорусском Бресте, и на неё собрали белорусских детей, приехал и польский консул. Естественно, случился скандал – МИД Беларуси объявил консула персоной нон грата, Варшава ответила схожим шагом, Минск – ещё, и так далее. Ветераны в Бресте пришли к консульству с митингом против героизации военных преступников. Что до Панишевой, то возбуждено уголовное дело, директор частной польской школы задержана.
Гражданка Панишева до задержания пыталась строить из себя красно-белую и пушистую. А тут – такое…
А это – материалы из самой школы, в которую ходили белорусские дети и в голову которых впечатывалось всё это. Например, карта былого польского величия, на которой границы ну совсем не похожи на нынешние – само собой, говорят, что это история, но все прекрасно понимают, что закладывается в голову мальчиков и девочек.
Кстати, а чего молчат посольства иных сопредельных государств? Поляки в сознании наших детей оттяпали территории не только у Беларуси. Чего молчим-то? Ну да ладно. Теперь – о поляках, к которым у нас в стране относятся с уважением. Если не проявляется настолько наглое неуважение к нам – напомню, Райс, убийство 79 человек за то, что они белорусы. Спокойно работает Союз поляков Беларуси, но есть ещё один, незарегистрированный и, скажем так, более резкий. С ним и сотрудничал польский консул, оттуда же – Панишева. Наше отношение – понятно. А вот что думают сами белорусские поляки? Аудиозапись телефонного разговора лидера брестского отдела «Союза поляков на Беларуси» Алины Ярошевич с руководителем студии польского языка «Primus» Анной Годуновой.
Вот такая она – правда. Но мы продолжим: о Варшаве и Панишевой – не заказала ли первая второй эту акцию именно для скандала?
Но Варшава после этого телефонного разговора начала упираться, говорить о недемократичности Минска и объявила в ответ персонами нон грата наших дипломатов. Ну, Алина Ярошевич и Анна Годунова обсудили и это.
И, наконец, самое интересное. С отношением белорусских полячек к Варшаве – всё понятно. А что они думают о реакции Минска на акцию в честь Райса? Может, наши дипломаты перегнули?
Белорусы и правда возмущены. Хорошо, что возмущены и те поляки, которые осуждают акцию в честь проклятых солдат. Алина и Анна, вы наверняка обижены на меня за этот эфир. Я вам отвечу – а что же вы, да и ещё некоторые, молчаливо киваете и поддакиваете Варшаве на публике? Вы же понимаете, что они делают. Деньги важнее? Мы всего лишь помогли вам стать чуточку честнее, не благодарите.
А чего же молчит ваша руководительница, госпожа Борис, республиканский лидер «Союза поляков на Беларуси»? Анжелика, вы как-то прокомментируете хоть Панишеву, хоть этот разговор ваших соратников? У вас же и переизбрание в планах очень скоро. Чего молчим? Скажите, что вы думаете про Варшаву. Иначе помочь придётся и вам. Будьте честны самостоятельно, никакие злотые не важнее правды.
И, наконец, Варшава. Будете и дальше финансировать? Несмотря на то, как к вам относятся даже они? И что о вас говорят ваши питомцы на самом деле? А что вы будете делать, когда мы покажем, как к вам на самом деле относятся те, кого вы кормите в самой Польше? Возможность победы заключена в самом противнике, не забывайте это.
Меня зовут Игорь Тур, смотрите на следующей неделе ОНТ, мы обязательно ещё дополним.
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Скандал в польской частной школе в Бресте: что говорят в незарегистрированном «Союзе поляков на Беларуси»? Рубрика «Будет дополнено»
Трудно понять действия тех, кто сегодня, сидя в Польше и Литве, делают всё, чтобы разрушать Беларусь. Конечно, методы и подходы уже другие, но неужели желание...
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