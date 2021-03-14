Скандал в польской частной школе в Бресте: что говорят в незарегистрированном «Союзе поляков на Беларуси»? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Трудно понять действия тех, кто сегодня, сидя в Польше и Литве, делают всё, чтобы разрушать Беларусь. Конечно, методы и подходы уже другие, но неужели желание разрушать перевешивает разум? Но что думают те, кто участвует в разрушении Беларуси, находясь здесь?





О скандале в польской частной школе в Бресте сказано уже немало. Но!

Нас тут, знаете ли, порой упрекают, что мы не предоставляем эфир оппонентам. Ну что ж, мы приложили усилия и узнали, что думают о скандале в незарегистрированном «Союзе поляков на Беларуси», к которому относится и задержанная Панишева. Публично эти люди, увы, молчат. Но нет препятствий патриотам. Сегодня для них – площадка на госТВ, хотя, скажу сразу, плюрализма мнений не получилось. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Для начала – коротко о сути для тех, кто будет смотреть это видео в интернете. В Бресте в польской частной школе провели акцию в честь Ромуальда Райса по прозвищу Бурый, которого в 49-м в Белостоке казнили за геноцид белорусов. Его банда в Восточной Польше убила 79 мирных жителей. Повторю, белорусов, а акция памяти прошла в белорусском Бресте, и на неё собрали белорусских детей, приехал и польский консул. Естественно, случился скандал – МИД Беларуси объявил консула персоной нон грата, Варшава ответила схожим шагом, Минск – ещё, и так далее. Ветераны в Бресте пришли к консульству с митингом против героизации военных преступников. Что до Панишевой, то возбуждено уголовное дело, директор частной польской школы задержана.

Гражданка Панишева до задержания пыталась строить из себя красно-белую и пушистую. А тут – такое…

А это – материалы из самой школы, в которую ходили белорусские дети и в голову которых впечатывалось всё это. Например, карта былого польского величия, на которой границы ну совсем не похожи на нынешние – само собой, говорят, что это история, но все прекрасно понимают, что закладывается в голову мальчиков и девочек.

Кстати, а чего молчат посольства иных сопредельных государств? Поляки в сознании наших детей оттяпали территории не только у Беларуси. Чего молчим-то? Ну да ладно. Теперь – о поляках, к которым у нас в стране относятся с уважением. Если не проявляется настолько наглое неуважение к нам – напомню, Райс, убийство 79 человек за то, что они белорусы. Спокойно работает Союз поляков Беларуси, но есть ещё один, незарегистрированный и, скажем так, более резкий. С ним и сотрудничал польский консул, оттуда же – Панишева. Наше отношение – понятно. А вот что думают сами белорусские поляки? Аудиозапись телефонного разговора лидера брестского отдела «Союза поляков на Беларуси» Алины Ярошевич с руководителем студии польского языка «Primus» Анной Годуновой.

Алина Ярошевич, лидер брестского отдела «Союза поляков на Беларуси»; Анна Годунова, руководитель студии польского языка «Primus»: - Знаешь новость? В Бресте шухер, с консульством и со всем этим. Панишевская сделала импрэзу в конце февраля по жаунежам… - Да, и что? - Ну тоже дура. - Ну, конечно, время нашла! - А так есть новый консул какой-то, приехал в Брест. Ежи какой-то, молодой, видимо. И он там был. И сегодня МИД выставил ноту, чтобы он был удалён из консульства, потому что это неприемлемо. Это такой промах, я считаю, консульства. - Конечно. - То сидели тихо, а тут резко… Кому? И на какую тему? Совсем больные! - Совсем больные, да…

Вот такая она – правда. Но мы продолжим: о Варшаве и Панишевой – не заказала ли первая второй эту акцию именно для скандала?

Алина Ярошевич, лидер брестского отдела «Союза поляков на Беларуси»; Анна Годунова, руководитель студии польского языка «Primus»: - Я просто говорю, какие, понимаешь, долбодятлы, а хочется назвать по-другому, консульство, в том плане, что год сидело, не «варушилось». Ёлы-палы! И отправить представителя, никуда не ездили, нигде не были… И тут отправить представителя к Панишевой! - Ну, она будет «кудахтать», она сейчас будет… Ну, героем. - Ну, сам факт! Это ж просто! Вообще! Так, а сразу же Вацлавовна сказала: «Не заказали ли Панишевой всю эту шарашку?» Чтобы кого-то за это… - Ну, вполне возможно, не исключаю. - А то, что консульство – дебилы, это… - Ну так это ж не ново. - Это такой косяк! И сейчас они будут снова лепетать, что если у них сотрудник уедет, то они будут снова… - Конечно, уедет!!! - Так МИД ноту выставил! Завтра поедет, соберёт манатки да поедет. Ну так, блин, думайте своей головой! - Не, ну этой же – пофиг, ей бы – абы движуха, это всё понятно. Неважно, с плюсом, с минусом – ей без разницы, абы движ. Ну просто сам факт – ну как? Как? Как? Как эти? Это насколько надо быть тупорылыми. - Да-да, тупорылые, точно. - Ну, короче… Беспомощные просто. Жалкие. - Жалкие, да, жалкие.

Но Варшава после этого телефонного разговора начала упираться, говорить о недемократичности Минска и объявила в ответ персонами нон грата наших дипломатов. Ну, Алина Ярошевич и Анна Годунова обсудили и это.

Алина Ярошевич, лидер брестского отдела «Союза поляков на Беларуси»; Анна Годунова, руководитель студии польского языка «Primus»: - Алё. - Алё, приветик, я на секунду. Это я хотела сказать, что… Ну, они дебилы просто! Польша сделала какого-то только что чувака из Беларуси в ответ на белорусский… - Конечно, дебилы! Это уже начинается, как бы, дипломатическая… - Война, да. Как тогда. Ничего людей не учит! - Ничего… Плохо, всё плохо это очень, нехорошо это. Они виноваты сами! Вы что, не понимаете, что вы здесь ошиблись и вы виноваты? - Делать персоной нон грата – это… Где в этот момент у людей мозг?

И, наконец, самое интересное. С отношением белорусских полячек к Варшаве – всё понятно. А что они думают о реакции Минска на акцию в честь Райса? Может, наши дипломаты перегнули?

Алина Ярошевич, лидер брестского отдела «Союза поляков на Беларуси»; Анна Годунова, руководитель студии польского языка «Primus»: - Наши гораздо более умные и продуманные. - Они всегда были, и в те годы, в каждом пункте выигрывали, были выше, умнее и толковее. И это было всегда, я наблюдала это – и это было всегда. И российские тоже – те ещё круче, профессионалы. А там – детский сад! - Просто детский сад. Просто промах за промахом, промах за промахом… - Ну я просто прочитала только что, сначала про уголовное – это понятно, это логичный шаг, грамотный. - Просто сам факт, что эти делают – из-за вот такой фигни Варшава делает белорусского этого… Персоной нон грата. - Тем более что это была правда! Большая часть белорусов возмущена этим. Белорусы этим возмущены!

Белорусы и правда возмущены. Хорошо, что возмущены и те поляки, которые осуждают акцию в честь проклятых солдат. Алина и Анна, вы наверняка обижены на меня за этот эфир. Я вам отвечу – а что же вы, да и ещё некоторые, молчаливо киваете и поддакиваете Варшаве на публике? Вы же понимаете, что они делают. Деньги важнее? Мы всего лишь помогли вам стать чуточку честнее, не благодарите.

А чего же молчит ваша руководительница, госпожа Борис, республиканский лидер «Союза поляков на Беларуси»? Анжелика, вы как-то прокомментируете хоть Панишеву, хоть этот разговор ваших соратников? У вас же и переизбрание в планах очень скоро. Чего молчим? Скажите, что вы думаете про Варшаву. Иначе помочь придётся и вам. Будьте честны самостоятельно, никакие злотые не важнее правды.

И, наконец, Варшава. Будете и дальше финансировать? Несмотря на то, как к вам относятся даже они? И что о вас говорят ваши питомцы на самом деле? А что вы будете делать, когда мы покажем, как к вам на самом деле относятся те, кого вы кормите в самой Польше? Возможность победы заключена в самом противнике, не забывайте это.

Меня зовут Игорь Тур, смотрите на следующей неделе ОНТ, мы обязательно ещё дополним.

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