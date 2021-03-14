Почему поднялись цены на некоторые товары и как государство их регулирует?

Источник материала: ОНТ

О насущном. О том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Цены. Следующий материал готовился, исходя из двух важнейших принципов. Первый – в Беларуси есть повод поговорить о росте цен, это не секрет. И выяснить, почему так происходит и за счёт чего стоимость может подниматься. Второй важный момент – это ещё и финансовая грамотность. Люди очень настороженно и даже нервно реагируют на слово «инфляция». Но ничего страшного в ней нет, если она низкая. Да, именно так. И низкая инфляция позволяет развиваться экономике. Другое дело, если цены растут сильно и без объяснения причин. Например, понятно, если стоимость овощей варьируется от сезона, а как объяснить подорожание лекарств в определённый момент? Просто «деньги очень нужны»? В таких случаях вмешивается государство. И регулирует цены. Корреспонденты ОНТ и в магазин сходили, и в аптеку - и весь путь движения товаров проследили. Посмотрим. И посчитаем.





Напряженные лица, вдумчивые взгляды, больше напоминает урок математики – шопинг теперь удовольствия приносит всё меньше. Уж слишком много приходиться считать. Но, давайте честно, отношение к ценам и расходам у каждого исходя из доходов.

«Сейчас все дорого. Раньше не важно было, люблю этот чай, я не смотрю сколько он стоит, я его беру, а сейчас приходится смотреть на цены».

«Что тут считать – рубль туда, рубль сюда, я понимаю – уже будешь считать, когда будет ощутимо. Я бы не сказала, что это существенно. Вот для меня лично нет. Хотя я пенсионерка».

Чтобы не было ощутимого минуса в кошельке, цены обуздали. Государство предприняло несколько мер. Рост всех цен (производителя, импортера, торговой сети) теперь не больше чем 0,2% в месяц. Одновременно социально значимые товары не могут стоить дороже определенных порогов. Это то, что оказывается в корзине практически каждого – молоко, крупы, хлеб, мясо. Так ограничена рентабельность производителя, а в торговле к надбавке применяется дифференцированный подход - от 15% до 30%.

Елена Синельникова, начальник отдела аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Например, при поступлении молока в розничную сеть, торговая сеть к цене производителя добавляет не больше 15%, и эти 15% делятся и на оптовика, и на розничную торговлю. Получается, розничная торговля заинтересована купить напрямую, в данном случае, молоко».

Первыми о повышении цен забили тревогу профсоюзы страны. Следом подключилось правительство. С этого момента в магазины пошли все. Только не за покупками.

Екатерина Ковалева, главный специалист управления Комитета государственного контроля Беларуси: «С начала года мониторингу подвергнуто 400 торговых объектов, и в каждом третьем из них госконтролеры установили нарушения порядка дисциплин и цен. В основном, это превышение предельных максимальных торговых надбавок установленных Министерством антимонопольного регулирования».

Кирилл Слабко, начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Когда торговые надбавки увеличены в 3-4 раза, вместо 30%, может быть и 120%, у нас такие случаи были. Это явно говорит о злоупотреблении».

А эти люди продукты берут. Но не покупают. Это мониторинг уже от депутатов. Ассортимент, срок годности и наценка - проверяют всё. Но главное – чтобы допустимые цены не были выше.

Проверим и мы. Это половинка буханки. Значит, целая стоит 1 руб. 94 коп. Средняя цена на хлеб сейчас в стране – 1 руб. 96 коп., на 2 коп. дороже. Превышения нет, как и нарушения соответственно. А вот, если сравнить с ценой, которая была год назад? Давайте посчитаем.

Так вот, тогда в среднем хлеб стоил 1 руб. 90 коп., то есть подорожал лишь на 6 коп. В общем чеке разницу можно даже не заметить. Но, к примеру, не в Брестской области – там (он был самым бюджетным на фоне других регионов) год назад – буханка всего за 1 руб. 78 коп. В сравнении с нынешней средней ценой по стране, конечно, ощущается сразу. Разница – 22 коп.

Заметно за последний год подорожала, к примеру, гречка. Средняя цена в феврале 2020-го – 2 руб. 33 коп. Сейчас на 77 коп. дороже. Яйца куриные - сегодня в среднем отдают по 2 руб. 66 коп., а были 2 руб. 20 коп. Но больший резонанс в эти дни у масла растительного. Это цена в 2020-м – 2 руб. 73 коп. А это средняя цена по стране сейчас – 4 руб. 48 коп.

Вердикт быстрый. Для этого магазина безболезненный.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Во-первых, торговая сеть сама по себе наценки, которые могли бы существенно повлиять на стоимость, не устанавливает, во многом это зависит от политики поставщиков».

Но каковы причины роста? А их десятки. Даже коронакризис и скачки стоимости нефти. Казалось бы, причем тут это? Но надо понимать, цены выросли в мире практически на всё – транспорт и логистика, налоги, сырье. Отсюда увеличение расходов производителей, как итог – рост себестоимости продуктов. А цепочка от производства того же молока до прилавка магазина, ох, какая длинная. И на каждом этапе расходы закладывают в стоимость товара. Сейчас, когда цены в Беларуси взяло под жесткий контроль государство, бытует мнение, что именно импортеры пострадают больше всего. Мол, только потребителям от этого хорошо. Но ведь это практика мировая.

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Если тот же Евросоюз вспомнить. Да, они тоже напрямую говорят, что мы не занимаемся регулированием цен. На самом деле это не так. Потому что та же директива Евросоюза о защите прав потребителей вполне конкретно определяет цены на единицу и количество товаров с учетом ряда налогов».

Всё это к тому, что не Беларусь первая. Не мы это придумали, а рыночная экономика. А у нее, как известно, законы жесткие. Но даже здесь можно находить выходы и работать тому же бизнесу в плюс, а цене в минус. Главное – творческий подход.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси: «Представим себе, что регулируют цены на творожные сырки с ванилином, что делает производитель, он будет выпускать те творожные сырки, на которые регулирование цен не введено, особое внимание уделит, допустим, сыркам с какао».

А значит, прилавки магазинов и дальше будут наполнены. Сейчас именно так. К примеру, производство социально значимых товаров значительно превышает потребность страны. По некоторым позициям, таким, как молоко и мясо – почти в два раза.

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Вместе с тем, мы наблюдаем тенденцию активизацию экспортных поставок отдельных социально значимых товаров. С одной стороны, можно понять отечественных производителей. Ведь экспорт – это и дополнительная выручка, но мы полагаем, что отечественные производители должны понимать социальную ответственность перед обществом и государством и обеспечивать поставки на внутренний рынок в приоритетном порядке».

Дисбаланса эксперты не прогнозируют. Но реагировать готовы всегда. В критических ситуациях будут меры. Причем, в нынешней ситуации это касается не только продуктов.

Рейдом в аптеке уже тоже никого не удивишь. Цены сейчас мониторят чуть ли не каждый день. Раньше – максимум раз в месяц.

Маргарита Ходиченко, председатель Гомельского объединения профсоюзов: «Нельзя однозначно сказать, что вот здесь дешевле, а здесь дороже. Какие-то позиции чуть дешевле в одной аптечной сети, какие-то чуть дороже в другой».

Вопросов много, как и позиций в закупочном списке. Противовирусные, сердечные, от кашля – всего 50 лекарственных препаратов. По каждому работают отдельно, сравнивают. Эта тема получила актуальность с 1 января, тогда были подняты ставки НДС на ввоз лекарств и медицинских изделий. И в начале февраля аптечные сети отреагировали по-своему - подняли цены. И опять пришлось вмешаться государству.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Сегодня это не просто самоцель – остановить и всё! Экономика всё равно будет диктовать свои законы. И хотим мы или не хотим, но будут увеличиваться цены. Другой вопрос – насколько это оправдано и нет ли искусственного накручивания этих цен».

Спекуляции не допустят. Тем более, уже доподлинно известно – наибольший рост цен допущен на этапе до поставки лекарств в аптеки. Это в основном.

Юлия Авхукова, начальник главного управления Комитета государственного контроля: «Как правило это несколько звеньев участвует в цепочке, и каждая из них пытается сохранить свою доходность. Но делать это нужно не за счет наших людей. Сегодня в отношении одного из субъектов принято решение о приостановлении лицензии до устранения нарушений».

Госаптекам, как показала практика, ничего человеческое не чуждо – наоборот проявили лояльность.

Людмила Сапего, генеральный директор гомельского торгово-производственного предприятия «Фармация»: «Например, в нашей государственной аптечной сети предоставляется скидка на импортные и отечественные лекарственные средства всем категориям граждан, то есть всем покупателям, которые приходят в наши аптечные организации, она позволяет обеспечить ценовую доступность».

В любом случае, баланс – дело самое сложное. Что касается цен, тем более. Учесть интересы всех участников торговой цепочки крайне непросто. Но эталон здесь неизменный и вполне прослеживается в истории развития страны – социально ориентированной! Потому первостепенен - потребитель.

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