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Почему поднялись цены на некоторые товары и как государство их регулирует?
Источник материала: ОНТ
О насущном. О том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Цены. Следующий материал готовился, исходя из двух важнейших принципов. Первый – в Беларуси есть повод поговорить о росте цен, это не секрет. И выяснить, почему так происходит и за счёт чего стоимость может подниматься. Второй важный момент – это ещё и финансовая грамотность. Люди очень настороженно и даже нервно реагируют на слово «инфляция». Но ничего страшного в ней нет, если она низкая. Да, именно так. И низкая инфляция позволяет развиваться экономике. Другое дело, если цены растут сильно и без объяснения причин. Например, понятно, если стоимость овощей варьируется от сезона, а как объяснить подорожание лекарств в определённый момент? Просто «деньги очень нужны»? В таких случаях вмешивается государство. И регулирует цены. Корреспонденты ОНТ и в магазин сходили, и в аптеку - и весь путь движения товаров проследили. Посмотрим. И посчитаем.
Напряженные лица, вдумчивые взгляды, больше напоминает урок математики – шопинг теперь удовольствия приносит всё меньше. Уж слишком много приходиться считать. Но, давайте честно, отношение к ценам и расходам у каждого исходя из доходов.
Чтобы не было ощутимого минуса в кошельке, цены обуздали. Государство предприняло несколько мер. Рост всех цен (производителя, импортера, торговой сети) теперь не больше чем 0,2% в месяц. Одновременно социально значимые товары не могут стоить дороже определенных порогов. Это то, что оказывается в корзине практически каждого – молоко, крупы, хлеб, мясо. Так ограничена рентабельность производителя, а в торговле к надбавке применяется дифференцированный подход - от 15% до 30%.
Первыми о повышении цен забили тревогу профсоюзы страны. Следом подключилось правительство. С этого момента в магазины пошли все. Только не за покупками.
А эти люди продукты берут. Но не покупают. Это мониторинг уже от депутатов. Ассортимент, срок годности и наценка - проверяют всё. Но главное – чтобы допустимые цены не были выше.
Проверим и мы. Это половинка буханки. Значит, целая стоит 1 руб. 94 коп. Средняя цена на хлеб сейчас в стране – 1 руб. 96 коп., на 2 коп. дороже. Превышения нет, как и нарушения соответственно. А вот, если сравнить с ценой, которая была год назад? Давайте посчитаем.
Так вот, тогда в среднем хлеб стоил 1 руб. 90 коп., то есть подорожал лишь на 6 коп. В общем чеке разницу можно даже не заметить. Но, к примеру, не в Брестской области – там (он был самым бюджетным на фоне других регионов) год назад – буханка всего за 1 руб. 78 коп. В сравнении с нынешней средней ценой по стране, конечно, ощущается сразу. Разница – 22 коп.
Заметно за последний год подорожала, к примеру, гречка. Средняя цена в феврале 2020-го – 2 руб. 33 коп. Сейчас на 77 коп. дороже. Яйца куриные - сегодня в среднем отдают по 2 руб. 66 коп., а были 2 руб. 20 коп. Но больший резонанс в эти дни у масла растительного. Это цена в 2020-м – 2 руб. 73 коп. А это средняя цена по стране сейчас – 4 руб. 48 коп.
Вердикт быстрый. Для этого магазина безболезненный.
Но каковы причины роста? А их десятки. Даже коронакризис и скачки стоимости нефти. Казалось бы, причем тут это? Но надо понимать, цены выросли в мире практически на всё – транспорт и логистика, налоги, сырье. Отсюда увеличение расходов производителей, как итог – рост себестоимости продуктов. А цепочка от производства того же молока до прилавка магазина, ох, какая длинная. И на каждом этапе расходы закладывают в стоимость товара. Сейчас, когда цены в Беларуси взяло под жесткий контроль государство, бытует мнение, что именно импортеры пострадают больше всего. Мол, только потребителям от этого хорошо. Но ведь это практика мировая.
Всё это к тому, что не Беларусь первая. Не мы это придумали, а рыночная экономика. А у нее, как известно, законы жесткие. Но даже здесь можно находить выходы и работать тому же бизнесу в плюс, а цене в минус. Главное – творческий подход.
А значит, прилавки магазинов и дальше будут наполнены. Сейчас именно так. К примеру, производство социально значимых товаров значительно превышает потребность страны. По некоторым позициям, таким, как молоко и мясо – почти в два раза.
Дисбаланса эксперты не прогнозируют. Но реагировать готовы всегда. В критических ситуациях будут меры. Причем, в нынешней ситуации это касается не только продуктов.
Рейдом в аптеке уже тоже никого не удивишь. Цены сейчас мониторят чуть ли не каждый день. Раньше – максимум раз в месяц.
Вопросов много, как и позиций в закупочном списке. Противовирусные, сердечные, от кашля – всего 50 лекарственных препаратов. По каждому работают отдельно, сравнивают. Эта тема получила актуальность с 1 января, тогда были подняты ставки НДС на ввоз лекарств и медицинских изделий. И в начале февраля аптечные сети отреагировали по-своему - подняли цены. И опять пришлось вмешаться государству.
Спекуляции не допустят. Тем более, уже доподлинно известно – наибольший рост цен допущен на этапе до поставки лекарств в аптеки. Это в основном.
Госаптекам, как показала практика, ничего человеческое не чуждо – наоборот проявили лояльность.
В любом случае, баланс – дело самое сложное. Что касается цен, тем более. Учесть интересы всех участников торговой цепочки крайне непросто. Но эталон здесь неизменный и вполне прослеживается в истории развития страны – социально ориентированной! Потому первостепенен - потребитель.
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О насущном. О том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Цены. Следующий материал готовился, исходя из двух важнейших принципов. Первый – в Беларуси есть повод...
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