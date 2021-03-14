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Элджей после дня рождения Ивлеевой попал под капельницу
Источник материала: ОНТ
Российский популярный рэпер под псевдонимом Элджей попал под капельницу после празднования дня рождения жены Анастасии Ивлеевой. Фото он опубликовал у себя в
«Arter party [после вечеринки — прим. Ред.]», — подписал снимок исполнитель.
На фотографиях со дня рождения блогерши и телеведущей присутствуют многие звезды. Вечеринку посетили Алла Пугачева и Максим Галкин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ксения Собчак, Моргенштерн, Лена Темникова и многие другие знаменитости. Судя по необычным нарядам, празднование было костюмированным.
Фото: Instagram
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Российский популярный рэпер под псевдонимом Элджей попал под капельницу после празднования дня рождения жены Анастасии Ивлеевой. Фото он опубликовал у себя в...
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