AstraZeneca сокращает поставки препарата в ЕС. Планы по вакцинации – под угрозой

Источник материала: ОНТ

Британо-шведская фирма AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против COVID-19 в страны Евросоюза. Об этом сообщает канал Euronews .

Больше половины предусмотренных контрактом доз не поступят в страны сообщества в этом триместре. Из-за этого планы по вакцинации в некоторых странах становятся под угрозу.

Также канцлер Австрии Себастьян Курц выразил недовольство из-за неравномерного распределения вакцин в страх Евросоюза. По его словам, некоторые государства имеют тайные договоренности с фармкомпаниями.

Тем временем во многих европейских странах предупреждают об очередной волне заражений.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram