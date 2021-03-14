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AstraZeneca сокращает поставки препарата в ЕС. Планы по вакцинации – под угрозой
Источник материала: ОНТ
Британо-шведская фирма AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против COVID-19 в страны Евросоюза. Об этом сообщает канал
Больше половины предусмотренных контрактом доз не поступят в страны сообщества в этом триместре. Из-за этого планы по вакцинации в некоторых странах становятся под угрозу.
Также канцлер Австрии Себастьян Курц выразил недовольство из-за неравномерного распределения вакцин в страх Евросоюза. По его словам, некоторые государства имеют тайные договоренности с фармкомпаниями.
Тем временем во многих европейских странах предупреждают об очередной волне заражений.
Фото: pixabay
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Британо-шведская фирма AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против COVID-19 в страны Евросоюза. Об этом сообщает канал Euronews. Больше половины предусмотренных...
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