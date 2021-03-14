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В Париже полицейский застрелил мужчину, напавшего на него с ножом
Источник материала: ОНТ
Неизвестный мужчина 15 марта угрожал полицейскому холодным оружием. Правоохранитель применил табельное оружие и застрелил нападавшего, передает
По данным информагентства, случай произошел в 18-м округе Парижа на пересечении улиц Буэно и Пуасонье. Злоумышленник набросился на правоохранителя, и тот открыл огонь. В результате мужчина скончался. Причина нападения неизвестна.
Сообщается, что район, где произошел инцидент, оцеплен полицией.
Фото: pixabay
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Неизвестный мужчина 15 марта угрожал полицейскому холодным оружием. Правоохранитель применил табельное оружие и застрелил нападавшего, передает Agence France-Presse. По...
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