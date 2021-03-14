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Кубок мира по биатлону: сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету

14.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок мира по биатлону: сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на предпоследнем этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.

Сегодня норвежцы с четырьмя дополнительными патронами пробежали эстафету за 1 ч 1 мин. и 24 сек. Второе место заняли итальянцы, замкнули тройку шведы. Сборная Беларуси финишировала на 10-м месте. В составе нашей команды выступали Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Максим Воробей и Антон Смольский. Напомним, что накануне Динара Алимбекова заняла второе место в гонке преследования и поднялась на 7-е место в общем зачете Кубка мира. Заключительный этап нынешнего сезона пройдет в Швеции. 

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Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на предпоследнем этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Сегодня норвежцы с четырьмя...
 
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