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Стало известно, когда откроются аттракционы в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В управлении «Городские парки» рассказали, когда откроется сезон работы аттракционов в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.
В этом году в Центральном детском парке им. М. Горького демонтируют аттракцион «Русские качели» и установят новый – «Лабиринт».
Всего в минских парках насчитывается 55 аттракционов. Их уже постепенно начинают готовить к эксплуатации.
Фото: БЕЛТА
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В управлении «Городские парки» рассказали, когда откроется сезон работы аттракционов в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА. В этом году в Центральном детском парке им....
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