Стало известно, когда откроются аттракционы в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В управлении «Городские парки» рассказали, когда откроется сезон работы аттракционов в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

В этом году в Центральном детском парке им. М. Горького демонтируют аттракцион «Русские качели» и установят новый – «Лабиринт».

Всего в минских парках насчитывается 55 аттракционов. Их уже постепенно начинают готовить к эксплуатации.

Фото: БЕЛТА

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