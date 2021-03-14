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Стало известно, когда откроются аттракционы в Минске

14.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В управлении «Городские парки» рассказали, когда откроется сезон работы аттракционов в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

В этом году в Центральном детском парке им. М. Горького демонтируют аттракцион «Русские качели» и установят новый – «Лабиринт».

Всего в минских парках насчитывается 55 аттракционов. Их уже постепенно начинают готовить к эксплуатации.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В управлении «Городские парки» рассказали, когда откроется сезон работы аттракционов в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА. В этом году в Центральном детском парке им....
 
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