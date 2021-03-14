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НХЛ: «Нью-Джерси» уступил «Айлендерс»
Источник материала: ОНТ
Егор Шарангович вновь набрал очки в НХЛ, но его команда «Нью-Джерси» опять уступила.
«Дэвилз» проиграли своему принципиальному сопернику «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:3. Белорусский форвард Егор Шарангович провел на площадке 19,5 мин., отдал голевой пас и нанес пять бросков. В Восточном дивизионе «Нью-Джерси» сейчас занимает предпоследнее 7-е место, набрав всего лишь 19 очков. В то же время у лидера турнирной таблицы «Айлендерс» – 40 баллов.
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Егор Шарангович вновь набрал очки в НХЛ, но его команда «Нью-Джерси» опять уступила. «Дэвилз» проиграли своему принципиальному сопернику «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:3....
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