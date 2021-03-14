Масленица: как белорусы прощались с зимой и встречали весну

Источник материала: ОНТ

Сладкие золотистые блины эти 7 дней были на каждом столе белорусов. Сегодня масленичная неделя подошла к концу, а это значит, время настоящего праздника – Масленицы! О том, как белорусы прощались с зимой и встречали весну.





В народе говорят: кто отгулял Масленицу с задором, того ждет не менее насыщенный и плодотворный год. Поэтому проводы зимы даже в отдаленных районах столицы выдались с размахом. В парке камней на Уручье веселились так, что даже солнце вышло из-за туч, чтобы помочь сжечь чучело, а с ним и все проблемы этой зимы.

Считается, что во время Масленицы веселиться необходимо, иначе весна будет наступать дольше. Так что активную программу расписали до вечера. А к песням и танцам приготовили вкусные угощения. Блинчики – обязательные в меню. Круглые, горячие, золотистые, со сгущенкой, вареньем. Вся начинка – натуральная, фермерская.

А еще здесь можно было прикупить изделия ручной работы. Такие проводы зимы жители Первомайского района решили устроить сами – местные депутаты инициативу поддержали.

Все, кто пришел в столичный парк Горького, оказались на ярмарке профессий. Машиностроительный, архитектурный, колледж предпринимательства – о среднеспециальном образовании с гостями говорили в тематику праздника. Делились лайфхаками, как, например, приготовить вкусные блины в походных условиях. А еще из кусочков металла собирали весенние букеты. Вообще конец масленичной недели у православных христиан – это еще и Прощеное воскресенье. Поэтому сегодня много друг друга прощали и отпускали старые обиды.

Проводы зимы в Беловежской пуще устроили с особым колоритом. Всё согласно традициям лесных жителей, которые заселяли эти территории много столетий назад. Все ингредиенты для блинов – из древнего леса. Но рецепт пущанских оладий не выдают, приглашают приехать и попробовать самим. С Масленицей связано много поверий и блинных примет – чем больше румяных съешь, тем богаче и счастливее проживёшь год. Старались накормить досыта – впереди долгий период поста.

Гулянья в поместье – целый день: ближе к вечеру Матушка Зима с тремя дочками Вьюгой, Стужей и Метелицей засобирались домой, пришло время весенних месяцев, пора им уступить дорогу.

Ближайшие 9 месяцев сказочные персонажи проведут на Южном полюсе, где вместе с учёными будут разбираться в делах природных. До следующей зимы обещали вернуться.

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