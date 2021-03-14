SpaceX запустила ракету с микроспутниками для сети Starlink

Источник материала: ОНТ

Американская компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, запустила очередную ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink, передает ТАСС.

Старт состоялся в 06:01 по местному времени из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида.

Цель компании – вернуть первую ступень носителя на Землю, которая используется уже в девятый раз. Это делается для удешевления стоимости космических запусков.

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink состоялся 11 марта.

Starlink – это глобальная спутниковая система, которая планирует обеспечить высокоскоростным и широкополосным доступом в Интернет всю планету.

Фото: pixabay

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