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SpaceX запустила ракету с микроспутниками для сети Starlink
Источник материала: ОНТ
Американская компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, запустила очередную ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink,
Старт состоялся в 06:01 по местному времени из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида.
Цель компании – вернуть первую ступень носителя на Землю, которая используется уже в девятый раз. Это делается для удешевления стоимости космических запусков.
Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink состоялся 11 марта.
Starlink – это глобальная спутниковая система, которая планирует обеспечить
Фото: pixabay
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Американская компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, запустила очередную ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети...
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